Grooming y redes sociales: "La prohibición no es prevención, es clandestinidad"

El abogado Hernán Navarro, fundador de Grooming Argentina y de la red Grooming LATAM, presentó en la Feria del Libro de Rosario su obra ¿Cómo te fue hoy en Internet? Guía para acompañar la educación digital de hijas e hijos. En diálogo con Una Mañana Para Todos por Cadena 3 Rosario, advirtió sobre los riesgos que enfrentan niños y adolescentes en el entorno digital y sostuvo que la respuesta de los adultos no debe limitarse a prohibir el uso de celulares y redes sociales.

“Internet nunca va a perder vigencia, porque tiene el poder de reinventarse, tiene el poder de evolucionar”, afirmó Navarro, quien explicó que los mecanismos utilizados por quienes cometen delitos también cambian con el tiempo. En su libro, profundiza sobre la incidencia de las redes criminales en la vida de los chicos y cuestiona la tendencia social a evitar estos temas por la gravedad de los casos.

“Si todos miramos para otro lado, en definitiva no estamos mirando a quien necesitamos mirar, que es la protección de los chicos y de las chicas en un mundo en el que viven”, remarcó. Para el especialista, los adultos deben dejar de intentar volver a una época en la que las infancias no estaban atravesadas por las pantallas y aprender a acompañar a los menores en su vida digital.

En relación con las restricciones al uso de dispositivos, Navarro fue contundente: “La prohibición no es prevención, la prohibición es clandestinidad”. Como ejemplo, señaló que algunos de los casos más graves abordados por Grooming Argentina involucraron a chicos que no tenían celular propio, sino que utilizaban el dispositivo de un amigo. Por eso, advirtió que impedir el acceso no garantiza que dejen de conectarse y puede dificultar que los adultos sepan qué hacen en Internet.

“El gran desafío lo tiene en realidad el mundo adulto”, sostuvo. Según explicó, los padres necesitan adquirir herramientas para acompañar a sus hijos, en lugar de limitarse a cuestionar el tiempo que pasan frente a las pantallas. También criticó la falta de diálogo cotidiano y la contradicción entre las quejas de los adultos por el uso del celular y sus propias conductas. “El mundo adulto se rasga las vestiduras de que los chicos están todo el día con el celular, pero en realidad no pregona con el ejemplo, no mira a los ojos a sus hijos, no se comunica”, señaló.

Durante la entrevista, Navarro también se refirió a las restricciones implementadas en Australia para el acceso de menores de 16 años a las redes sociales. Según los datos que mencionó, cerca del 80% de los adolescentes australianos continuaba utilizando esas plataformas pese a las medidas, mediante herramientas como VPN y perfiles falsos. Para el especialista, este escenario demuestra que las prohibiciones pueden empujar a los chicos hacia espacios más clandestinos, sin resolver los problemas de fondo.

Como alternativa, propuso establecer acuerdos y reglas familiares que permitan un uso responsable de la tecnología. “En lugar del no, el sí con límites”, resumió. Además, consideró que la protección de niños y adolescentes requiere políticas públicas, participación del sistema educativo y compromiso de las familias. “La industria tecnológica es parte del problema y debe ser parte de la solución, pero no es la única arista a abordar”, concluyó.

Entrevista de Jonatan Raimundo.