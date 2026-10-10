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Grave ataque de tigre en parque de vida silvestre en Inglaterra deja un hombre herido

El hecho se produjo en el Parque de Vida Silvestre de Yorkshire, cerca de Doncaster.

10/10/2026 | 14:36Redacción Cadena 3

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Un hombre resultó gravemente herido por el ataque de un tigre en un parque de vida silvestre en Inglaterra.

FOTO: Un hombre resultó gravemente herido por el ataque de un tigre en un parque de vida silvestre en Inglaterra.

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Buenos Aires, 10 octubre (NA)-- Un hombre resultó gravemente herido después de ser atacado por un tigre hoy sábado en un parque de vida silvestre en el norte de Inglaterra, lo que resultó en la evacuación y cierre del parque, informó la Policía local.

La Policía de Yorkshire del Sur afirmó que el hombre entró a un recinto de tigres en el Parque de Vida Silvestre de Yorkshire, cerca de Doncaster, donde posteriormente fue atacado por el animal.

La Policía confirmó que el tigre permanece dentro de su refugio y no representa un peligro mayor para el público. Los agentes del orden trabajaban para contactar a la familia del herido.

Por su parte, el Servicio de Ambulancias de Yorkshire afirmó que recibió una llamada de emergencia alrededor de las 13:30 hora local. Dos ambulancias, una ambulancia aérea y un doctor fueron enviados al lugar, según informó la agencia de noticias Xinhua.

El parque de vida silvestre indicó que los protocolos de emergencia se activaron inmediatamente después del incidente y que está cooperando con las autoridades para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.

El parque fue evacuado y se mantendrá cerrado hasta el domingo. Oficiales de policía se quedaron en el lugar mientras las investigaciones continúan.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió?
Un hombre fue atacado por un tigre en un parque de vida silvestre en Inglaterra.

¿Quién fue la víctima?
Un hombre que ingresó al recinto de tigres del parque.

¿Cuándo sucedió?
El ataque ocurrió el sábado 10 de octubre de 2026.

¿Dónde tuvo lugar el incidente?
En el Parque de Vida Silvestre de Yorkshire, cerca de Doncaster.

¿Cómo se manejó la situación?
El parque fue evacuado y se activaron protocolos de emergencia.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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