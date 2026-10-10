El festival del vinilo llega a Rosario: “Es más lindo tenerlo y compartirlo con amigos”

El Centro Cultural Parque España de Rosario será escenario este sábado de una propuesta que combina música, cultura y el renovado interés por los discos de vinilo. La Escucha Vinilo Club realizará un festival desde las 14.30 hasta las 22, con entrada libre y gratuita, en el Patio de los Cipreses, ubicado en la zona de Sarmiento y el río Paraná.

Los organizadores, Lucio Sánchez y Sebastián Montes, visitaron Una Mañana Para Todos, por Cadena 3 Rosario, desde el estudio instalado en la Feria Internacional del Libro, donde contaron cómo surgió la iniciativa y adelantaron las actividades previstas.

“Empezamos con un ciclo de solamente escuchar vinilos, itinerante por distintos espacios de la ciudad. En cada bar o lugar que nos invitaba armábamos algo temático o de un género particular”, explicaron.

La buena recepción de esos encuentros los llevó a organizar una propuesta de mayor alcance, que incorpora sesiones musicales a cargo de DJ, ferias de discos y gastronomía. “Veníamos muy entusiasmados y se nos ocurrió armar algo más masivo, un festival donde hubiera ferias y demás”, señalaron.

FOTO: Club de Vinilo en Rosario.

El regreso del vinilo en tiempos de Spotify

Durante la entrevista, Sánchez y Montes reflexionaron sobre el atractivo que conserva el vinilo en una época dominada por las plataformas digitales y el acceso inmediato a millones de canciones.

“El vinilo tiene otra calidad, es más lindo tenerlo, ver la tapa y compartirlo con amigos”, expresaron al explicar por qué el formato sigue despertando interés entre distintas generaciones.

También destacaron el valor artístico de los discos físicos, especialmente por sus portadas, diseños gráficos y materiales complementarios, como fotografías y letras de canciones. “El arte toma otro protagonismo en un vinilo. Comprarte un disco, ponerlo y ver la tapa, la contratapa, algún librito o las letras es toda una experiencia”, sostuvieron.

Los organizadores aseguraron que el formato atraviesa un período de recuperación, con ferias periódicas en Rosario, nuevas ediciones discográficas y una mayor disponibilidad de equipos y repuestos.

En ese contexto, reivindicaron la experiencia de buscar discos y descubrir música por fuera de las recomendaciones que ofrecen los algoritmos de las plataformas digitales.

“Ese ejercicio de búsqueda activa para mí es mucho más interesante”, señaló uno de los entrevistados al describir la práctica de recorrer ferias y elegir discos por sus portadas, nombres o artistas desconocidos.

También cuestionaron determinadas prácticas de las plataformas de streaming, especialmente la incorporación de producciones generadas mediante inteligencia artificial y la promoción comercial de canciones dentro de las listas de reproducción.

Cinco DJ sets y una feria de discos junto al Paraná

El festival contará con cinco sesiones musicales exclusivamente en vinilo, a cargo de distintos DJ que recorrerán géneros y estilos durante toda la jornada.

Según explicaron los organizadores, la programación estará pensada para acompañar los diferentes momentos del día, con propuestas más tranquilas durante las primeras horas y ritmos progresivamente más bailables hacia la noche.

Entre los participantes mencionaron al Sindicato de Vinilos y a Vicu Pernas, además de otros DJ vinculados a la escena musical local.

La propuesta también incluirá ferias de discos de vinilo, puestos gastronómicos, bebidas y café, con el objetivo de generar un espacio de encuentro tanto para coleccionistas como para quienes quieran acercarse por primera vez a este formato.

“La idea también es que alguien que no conozca determinada música pueda descubrir cosas nuevas o cosas que nunca escuchó”, explicaron.

El encuentro se desarrollará en el Patio de los Cipreses del Centro Cultural Parque España, al que se accede por las escaleras del complejo en dirección al río. Los organizadores indicaron que habrá señalización para facilitar el ingreso.

La actividad comenzará este sábado a las 14.30 y se extenderá hasta las 22, con entrada libre y gratuita.

La programación completa y las indicaciones para asistir pueden consultarse en Instagram, en la cuenta @laescucha.viniloclub.