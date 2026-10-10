Cancelaciones y reprogramaciones: el drama de los cordobeses que quedaron varados en Panamá
Jonathan dijo en Cadena 3 que llevaban casi 12 horas de espera y que otros viajeros acumulaban casi un día. El grupo reclamó información para saber cuándo podría regresar.
10/10/2026 | 12:46Redacción Cadena 3
FOTO: Miles de pasajeros quedaron varados en Panamá tras el terremoto. (Foto: La Prensa Panamá)
FOTO: El terremoto tuvo su epicentro a 10 kilómetros de Pitaloza Arriba, Panamá.
Un grupo de cordobeses permanecía varado este sábado en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, sin certeza sobre cuándo podría regresar, tras las alteraciones en los vuelos de Copa Airlines provocadas por el terremoto del viernes.
Jonathan, uno de los pasajeros, contó a Cadena 3 que su vuelo hacia Córdoba estaba previsto para el viernes a las 17. Calculó que el grupo reunía unas 50 personas, aunque aclaró que se había reducido. Dijo que llevaban prácticamente 12 horas varados y que otros viajeros con el mismo destino acumulaban casi 24 horas de espera.
Según explicó, las sucesivas reprogramaciones los obligaron a permanecer en la terminal durante toda la noche. "Los vuelos se iban reprogramando cada una hora, cada dos horas", relató. Cada nuevo horario generaba la expectativa de embarcar, pero luego volvía a modificarse.
"Cuando llegaba el horario, se cancelaba y se volvía a reprogramar", sostuvo. El pasajero aseguró que esa situación se prolongó durante la madrugada y que, al momento de la entrevista, seguían sin información precisa sobre su salida.
Jonathan también denunció falta de atención ante la cantidad de personas que buscaban respuestas por servicios cancelados o demorados. Aseguró que había una sola empleada de la aerolínea atendiendo en el mostrador y describió una situación de desamparo entre los viajeros.
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Una viajera dijo a Cadena 3 que desde las 3 de la madrugada no hay personal en los mostradores. Entre los afectados hay personas con conexiones hacia Aruba, Cancún y Miami.
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El entrevistado vinculó las complicaciones con el regreso de los aviones desviados a aeropuertos alternativos durante el sismo. Además, contó que un piloto les había dicho que cerca del 80% de la flota de Copa estaba detenida en Panamá, a la espera de autorizaciones y de la resolución de problemas logísticos.
Para ilustrar la incertidumbre, relató que a las 10.10, hora local, recibieron un correo de la compañía que anunciaba la salida de su vuelo a las 9.58 desde la puerta 221, un horario que ya había pasado. Cuando se dirigieron al lugar, encontraron un vuelo hacia otro destino.
Más tarde, según contó, pudieron saber que debían esperar en la puerta 207, donde se encontraba el resto del pasaje. Sin embargo, todavía desconocían cuándo embarcarían. "Sabemos que sale de acá, pero no sabemos qué horario, qué día", expresó.
El terremoto se registró el viernes a las 12.56, hora de Panamá, con epicentro cerca de Pitaloza Arriba. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó una magnitud de 7,6.
Tocumen suspendió temporalmente sus operaciones y las reanudó el viernes por la tarde. Copa Airlines anunció que daría prioridad al regreso de los vuelos desviados y advirtió que podrían producirse demoras y ajustes en la programación.
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Cientos de personas salieron de los edificios. El epicentro se ubicó cerca de Pitaloza Arriba y, hasta el momento, no se reportaron víctimas fatales.
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Informe de Guillermo López.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió con los pasajeros en Panamá? Un grupo de cordobeses quedó varado en el Aeropuerto Internacional de Tocumen debido a la alteración de vuelos de Copa Airlines tras un terremoto.
¿Quién es Jonathan? Jonathan es uno de los pasajeros que compartió su experiencia con Cadena 3, relatando la incertidumbre sobre su vuelo a Córdoba.
¿Cuándo se registró el terremoto? El terremoto se registró el viernes 9 de octubre a las 12.56, hora de Panamá, con una magnitud de 7,7.
¿Dónde se encontraban los pasajeros varados? Los pasajeros estaban en el Aeropuerto Internacional de Tocumen en Panamá, esperando información sobre sus vuelos.
¿Cómo afectó el terremoto a los vuelos? El terremoto provocó que muchos vuelos de Copa Airlines fueran desviados y reprogramados, generando largas esperas para los pasajeros.