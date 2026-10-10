Cancelaciones y reprogramaciones: el drama de los cordobeses que quedaron varados en Panamá

FOTO: El terremoto tuvo su epicentro a 10 kilómetros de Pitaloza Arriba, Panamá.

Un grupo de cordobeses permanecía varado este sábado en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, sin certeza sobre cuándo podría regresar, tras las alteraciones en los vuelos de Copa Airlines provocadas por el terremoto del viernes.

Jonathan, uno de los pasajeros, contó a Cadena 3 que su vuelo hacia Córdoba estaba previsto para el viernes a las 17. Calculó que el grupo reunía unas 50 personas, aunque aclaró que se había reducido. Dijo que llevaban prácticamente 12 horas varados y que otros viajeros con el mismo destino acumulaban casi 24 horas de espera.

Según explicó, las sucesivas reprogramaciones los obligaron a permanecer en la terminal durante toda la noche. "Los vuelos se iban reprogramando cada una hora, cada dos horas", relató. Cada nuevo horario generaba la expectativa de embarcar, pero luego volvía a modificarse.

"Cuando llegaba el horario, se cancelaba y se volvía a reprogramar", sostuvo. El pasajero aseguró que esa situación se prolongó durante la madrugada y que, al momento de la entrevista, seguían sin información precisa sobre su salida.

Jonathan también denunció falta de atención ante la cantidad de personas que buscaban respuestas por servicios cancelados o demorados. Aseguró que había una sola empleada de la aerolínea atendiendo en el mostrador y describió una situación de desamparo entre los viajeros.

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El entrevistado vinculó las complicaciones con el regreso de los aviones desviados a aeropuertos alternativos durante el sismo. Además, contó que un piloto les había dicho que cerca del 80% de la flota de Copa estaba detenida en Panamá, a la espera de autorizaciones y de la resolución de problemas logísticos.

Para ilustrar la incertidumbre, relató que a las 10.10, hora local, recibieron un correo de la compañía que anunciaba la salida de su vuelo a las 9.58 desde la puerta 221, un horario que ya había pasado. Cuando se dirigieron al lugar, encontraron un vuelo hacia otro destino.

Más tarde, según contó, pudieron saber que debían esperar en la puerta 207, donde se encontraba el resto del pasaje. Sin embargo, todavía desconocían cuándo embarcarían. "Sabemos que sale de acá, pero no sabemos qué horario, qué día", expresó.

El terremoto se registró el viernes a las 12.56, hora de Panamá, con epicentro cerca de Pitaloza Arriba. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó una magnitud de 7,6.

Tocumen suspendió temporalmente sus operaciones y las reanudó el viernes por la tarde. Copa Airlines anunció que daría prioridad al regreso de los vuelos desviados y advirtió que podrían producirse demoras y ajustes en la programación.

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Informe de Guillermo López.