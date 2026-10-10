Colapinto terminó 16° en la clasificación de Singapur: largará 15° por una sanción a Russell
El piloto argentino tuvo un toque con el muro durante la última vuelta y no pudo mejorar su tiempo. Pierre Gasly pasó a Q3 y quedó décimo.
10/10/2026 | 11:36Redacción Cadena 3
FOTO: Franco Colapinto.
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Audio. Franco Colapinto terminó 16° en la clasificación de Singapur: largará 15° por una sanción a Russell
Una mañana para todos
El argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo una complicada actuación en la clasificación del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 y largará decimoquinto en la carrera de este domingo.
La pole position fue para el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien este sábado también se quedó con la victoria en la carrera sprint.
La clasificación comenzó muy bien para Colapinto, ya que registró un gran tiempo para avanzar sin problemas en la Q1. Sin embargo, en la Q2 tuvo unas muy malas vueltas e incluso estuvo muy cerca de estrellarse con uno de los paredones del Circuito Urbano de Marina Bay.
De esta manera, el argentino terminó decimosexto, pero comenzará una posición por delante debido a la sanción que recibió el británico George Russell (Mercedes) por cambiar el motor y otras partes de su monoplaza.
El que sí tuvo una muy buena clasificación fue su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, quien logró exprimir al máximo su monoplaza para conseguir el séptimo lugar en la largada.
En lo que respecta a las primeras posiciones, la pole position fue para Verstappen, quien está en su mejor momento de la temporada. El cuatro veces campeón del mundo giró en 1:31,373, para sacarle 54 milésimas al monegasco Charles Leclerc (Ferrari), con quien compartirá la primera fila.
El top 5 lo completaron el británico Lewis Hamilton (Ferrari), el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y el británico Lando Norris (McLaren).
Este Gran Premio se presenta como una inmejorable oportunidad para Antonelli de cara a su objetivo de consagrarse campeón, ya que le saca 89 puntos en el campeonato a su escolta, que es Russell y que además largará último en la carrera.
La actividad en el GP de Singapur concluirá con la carrera principal de este domingo, que está programada para las 9 de la mañana.
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Fórmula 1. La bronca de Colapinto tras su abandono en la sprint de Singapur: "Era una buena oportunidad"
El argentino marchaba undécimo luego de muy pocos giros, cuando su Alpine sufrió una pérdida de potencia que lo obligó a abandonar, por lo que terminó con las manos vacías en el Circuito Urbano de Marina Bay.
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• Así largan en el GP de Singapur:
1- Max Verstappen (Red Bull)
2- Charles Leclerc (Ferrari)
3- Lewis Hamilton (Ferrari)
4- Kimi Antonelli (Mercedes)
5-Lando Norris (McLaren)
6- Oscar Piastri (McLaren)
7- Pierre Gasly (Alpine)
8- Liam Lawson (Racing Bulls)
9- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
10- Nico Hulkenberg (Audi)
11- Oliver Bearman (Haas)
12- Esteban Ocon (Haas)
13- Carlos Sáinz Jr. (Williams)
14- Gabriel Bortoleto (Audi)
15- Franco Colapinto (Alpine)
16- Fernando Alonso (Aston Martin)
17- Alexander Albon (Williams)
18- Lance Stroll Jr. (Aston Martin)
19- Sergio Pérez (Cadillac)
20- Valtteri Bottas (Cadillac)
21- Isack Hadjar (Red Bull)
22- George Russell (Mercedes)
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Fórmula 1. Colapinto abandonó la Sprint de Singapur y Verstappen ganó en un final accidentado
El Alpine del argentino perdió potencia detrás del auto de seguridad. La lluvia demoró la largada y un choque entre Piastri y Norris alteró las posiciones en la última vuelta.
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Lectura rápida
¿Quién es el piloto argentino mencionado en el artículo?
El piloto argentino mencionado es Franco Colapinto (Alpine).
¿Qué posición logró en la clasificación del Gran Premio de Singapur? Franco Colapinto largará decimoquinto en la carrera.
¿Quién obtuvo la pole position en la clasificación? La pole position fue para el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).
¿Cuándo se llevará a cabo la carrera principal? La carrera principal del GP de Singapur está programada para este domingo a las 9 de la mañana.
¿Qué sanción recibió George Russell y cómo afectó a Colapinto? George Russell recibió una sanción por cambiar el motor, lo que permitió que Colapinto comenzara en la posición decimoquinta.