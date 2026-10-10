El Museo Histórico Nacional presenta una fascinante muestra sobre la historia del abanico

FOTO: La muestra podrá visitarse hasta el 2 de mayo de 2027 con entrada libre y gratuita.

Buenos Aires, 10 de octubre (NA) – Mucho antes de convertirse en un accesorio de moda, el abanico recorrió siglos de historia, atravesó culturas y adquirió significados que fueron más allá de su función original. Ese universo es el que recupera Mensajes en el Aire, la exposición que el Museo Histórico Nacional inaugurará el próximo 16 de octubre, con una selección de piezas de la Colección Histórica del Traje Argentino.

La muestra, que podrá visitarse hasta el 2 de mayo de 2027 con entrada libre y gratuita, reúne abanicos de distintas épocas y procedencias, desde el siglo XVIII hasta la década de 1970, y propone un recorrido por sus transformaciones técnicas, artísticas y sociales.

La exhibición aborda los orígenes de este objeto, cuyo antecedente más remoto se vincula con la necesidad de avivar el fuego, y reconstruye su evolución desde los abanicos fijos utilizados en China hasta la aparición del sistema plegable desarrollado en Japón.

Entre las piezas destacadas figuran los llamados abanicos de mil caras, fabricados en Cantón especialmente para el mercado europeo, que incorporaban delicados rostros de marfil tallados a mano.

El recorrido también permite conocer los materiales y las técnicas artesanales empleados en su fabricación, además de modelos emblemáticos como el abanico Jenny Lind, bautizado en homenaje a la célebre soprano sueca del siglo XIX.

Los usos sociales del abanico

La exposición dedica un apartado a los usos sociales del abanico, que durante los siglos XVIII y XIX se consolidó como símbolo de lujo, identidad y distinción en los salones europeos y del Río de la Plata.

Se exhiben ejemplares destinados a novias, niñas y mujeres en distintas etapas del luto, junto con piezas conmemorativas, como las realizadas en Argentina para el Centenario de 1910, y abanicos utilizados como soporte publicitario.

Uno de los aspectos más curiosos de la muestra es el denominado "lenguaje del abanico", un supuesto código de gestos que permitía transmitir mensajes discretos. La exhibición plantea si ese sistema existió realmente o fue una estrategia comercial.

Mensajes en el Aire podrá visitarse de miércoles a domingos, de 11 a 19, en el Museo Histórico Nacional, ubicado en Defensa 1600, en el barrio porteño de San Telmo.