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Calle por calle: este lunes comienza la rehabilitación integral del Bv. Chacabuco

Las obras se extenderán entre Plaza España y Bv. Illía, en una longitud de 700 metros lineales de ambas manos. El lunes feriado se trabajará con corte total. A partir del martes, las tareas se ejecutarán en horario nocturno.

10/10/2026 | 12:57Redacción Cadena 3

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Este lunes inician obras de rehabilitación asfáltica en Córdoba

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    Audio. Calle por calle: este lunes comienza la rehabilitación integral del Bv. Chacabuco

    Panorama Federal

    Episodios

En el marco del programa "Calle por Calle, Córdoba Mejora", a cargo de la Provincia en coordinación con la Municipalidad, este lunes comenzarán los trabajos de rehabilitación integral de la calzada asfáltica en Bv. Chacabuco, entre Plaza España y Bv. Illia.

Para agilizar las tareas, durante el lunes feriado se implementará un corte total de tránsito en el sector.

A partir del martes, los trabajos continuarán en horario nocturno, con interrupciones totales y temporarias de la circulación vehicular.

La intervención comenzará en la mano este de la calzada y luego se trasladará al sector oeste, según el avance de las obras.

Se recomienda a los conductores circular con precaución, respetar la señalización y prever recorridos alternativos para evitar demoras.

En paralelo, se desarrollan trabajos de similares características en otros puntos de la ciudad: Av. 24 de Septiembre, entre General Ortiz de Ocampo y Av. Patria; Av. General Paz y Vélez Sarsfield, entre Santa Rosa y bulevar San Juan; y Av. Vélez Sarsfield, entre Montevideo y Plaza de las Américas.

Lectura rápida

¿Qué trabajos se realizarán? Se llevarán a cabo trabajos de rehabilitación integral de la calzada asfáltica en Bv. Chacabuco.

¿Quién está a cargo del programa? El programa está a cargo de la Provincia en coordinación con la Municipalidad de Córdoba.

¿Cuándo comenzarán los trabajos? Los trabajos comenzarán este lunes, con un corte total de tránsito.

¿Dónde se realizarán las obras? Las obras se realizarán en Bv. Chacabuco, entre Plaza España y Bv. Illia.

¿Cómo se desarrollarán las tareas? Las tareas se realizarán en horario nocturno, con interrupciones totales y temporarias de la circulación vehicular.

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