Calle por calle: este lunes comienza la rehabilitación integral del Bv. Chacabuco

En el marco del programa "Calle por Calle, Córdoba Mejora", a cargo de la Provincia en coordinación con la Municipalidad, este lunes comenzarán los trabajos de rehabilitación integral de la calzada asfáltica en Bv. Chacabuco, entre Plaza España y Bv. Illia.

Para agilizar las tareas, durante el lunes feriado se implementará un corte total de tránsito en el sector.

A partir del martes, los trabajos continuarán en horario nocturno, con interrupciones totales y temporarias de la circulación vehicular.

La intervención comenzará en la mano este de la calzada y luego se trasladará al sector oeste, según el avance de las obras.

Se recomienda a los conductores circular con precaución, respetar la señalización y prever recorridos alternativos para evitar demoras.

En paralelo, se desarrollan trabajos de similares características en otros puntos de la ciudad: Av. 24 de Septiembre, entre General Ortiz de Ocampo y Av. Patria; Av. General Paz y Vélez Sarsfield, entre Santa Rosa y bulevar San Juan; y Av. Vélez Sarsfield, entre Montevideo y Plaza de las Américas.