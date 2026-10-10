Liberaron en el norte de Santa Fe al aguará guazú que había sido rescatado en Rosario

FOTO: El aguará guazú fue trasladado a un área rural del departamento San Cristóbal para su reinserción.

El aguará guazú que había sido rescatado semanas atrás en el oeste de Rosario fue liberado en una zona rural del departamento San Cristóbal, en el norte de la provincia de Santa Fe, luego de completar una serie de estudios veterinarios que confirmaron su buen estado de salud.

El procedimiento estuvo a cargo del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático provincial, que dispuso el regreso del ejemplar a su hábitat natural después de su permanencia en el Centro de Rescate, Interpretación e Investigación de Fauna La Esmeralda, ubicado en la ciudad de Santa Fe.

El animal había sido encontrado en inmediaciones de avenida Uriburu y Circunvalación, donde trabajadores de una empresa advirtieron su presencia y dieron aviso a las autoridades. Personal de la Policía Ecológica intervino para capturarlo de manera segura y trasladarlo al establecimiento especializado.

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Una vez ingresado al centro de recuperación, los veterinarios comprobaron que no presentaba heridas externas. Posteriormente, el ejemplar atravesó un período de cuarentena y fue sometido a distintos controles para determinar sus condiciones físicas.

Los estudios incluyeron análisis de sangre, radiografías, ecografías y extracción de muestras de pelo para evaluaciones genéticas. Además, se le colocó un microchip de identificación.

Los especialistas establecieron que se trataba de un macho adulto de entre nueve y diez años, que presentaba un excelente estado general de salud. Con esos resultados, las autoridades autorizaron su traslado y posterior liberación en un entorno adecuado para la especie.

FOTO: El animal había aparecido semanas atrás en la zona de Uriburu y Circunvalación de Rosario.

Una especie protegida en Santa Fe

El aguará guazú (Chrysocyon brachyurus) es una especie protegida que fue declarada Monumento Natural Provincial en Santa Fe, por lo que cuenta con medidas especiales de conservación.

Desde el Gobierno provincial recordaron que, ante la aparición de estos animales en sectores urbanos o periurbanos, es fundamental evitar cualquier intervención que pueda poner en riesgo al ejemplar o a las personas.

En particular, recomendaron no intentar capturarlos, acorralarlos ni alimentarlos, mantener una distancia prudencial y comunicarse con el 911 para solicitar la intervención de personal especializado.