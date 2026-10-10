Alerta por nuevos brotes de sarampión: qué factores favorecen su propagación

El sarampión es una enfermedad viral, eruptiva-febril de transmisión respiratoria y altamente contagiosa, que se disemina rápida y fácilmente de persona a persona, a veces puede ser letal y los casos de mayor gravedad se dan en niños menores de 5 años y personas con inmunocompromiso o desnutrición, mientras que la única manera de prevenir esta enfermedad es con la vacunación.

“A pesar de ser una enfermedad prevenible, siguen apareciendo brotes debido principalmente a la baja en las coberturas de vacunación, la falta de información y el aumento de los viajes internacionales de personas no inmunizadas que reintroducen el virus en comunidades susceptibles. El virus es introducido por una persona infectada y encuentra personas susceptibles, es decir, no vacunadas, con esquemas incompletos o sin inmunidad comprobada”, expresó la Dra. Virginia Verdaguer (M.N. 95.673).

La médica infectóloga pediátrica añadió: “El 5 de octubre de 2026, Nueva York declaró una emergencia por desastre. Hasta el 3 de octubre se habían notificado 108 casos: 7 en la ciudad y 101 en el resto del estado. De ellos, 92 se registraron desde el 15 de julio en comunidades rurales con inmunización insuficiente de 18 condados. La orden amplió el grupo de profesionales habilitados para vacunar y solicitar pruebas. Los factores que favorecen los brotes incluyen coberturas insuficientes, esquemas atrasados, concentración de personas susceptibles, barreras de acceso y demoras en la consulta”.

Al ser consultada acerca de cómo se transmite y por qué es tan contagiosa, dijo: “El virus se transmite de persona a persona a través de las gotitas respiratorias suspendidas en el aire que el caso índice elimina cuando respira, habla, tose o estornuda. Estas gotitas pueden permanecer en el aire y en las superficies hasta dos horas. El sarampión es sumamente contagioso: hasta 9 de cada 10 contactos susceptibles pueden infectarse. Una persona puede transmitirlo desde cuatro días antes hasta cuatro días después del inicio de la erupción”.

Con relación a los síntomas, reveló: “Suelen comenzar entre 7 y 14 días después del contacto y son: fiebre alta, tos, secreción nasal, ojos rojos y malestar. Luego aparece una erupción que comienza en la cara y se extiende al cuerpo. Ante fiebre y erupción, es importante la consulta médica inmediata. De ser posible, se debe llamar al centro de salud antes de concurrir o informar inmediatamente que se sospecha sarampión. Esto permite que el personal médico tome medidas de aislamiento respiratorio para no exponer a otros pacientes en la sala de espera. Es importante además informar viajes o contactos y evitar transporte público, asistir a la escuela, trabajo y otros espacios compartidos para evitar la dispersión del virus”.

“El sarampión no es una enfermedad benigna. Aunque muchas personas se recuperan completamente, puede producir complicaciones graves e incluso causar la muerte. Entre las complicaciones más frecuentes se encuentran la otitis, la diarrea y la neumonía, que es una de las principales causas de hospitalización asociadas al sarampión. También puede provocar encefalitis (inflamación del cerebro), una complicación poco frecuente, pero potencialmente grave que puede dejar secuelas neurológicas permanentes”, aseveró la Dra. Verdaguer.

Asimismo, agregó: “Además, la infección puede debilitar temporalmente el sistema inmunológico y aumentar la susceptibilidad a otras infecciones posteriores. Durante el embarazo, el sarampión puede asociarse con complicaciones tanto para la madre como para el bebé, incluyendo parto prematuro y otras consecuencias adversas”. Los grupos con mayor riesgo de desarrollar cuadros graves son:

-Niños menores de 5 años.

-Adultos.

-Mujeres embarazadas.

-Personas con inmunocompromiso.

-Personas con desnutrición.

• La importancia de la vacunación

La experta manifestó que la prevención mediante la vacunación sigue siendo la medida más importante para evitar complicaciones y proteger a las personas más vulnerables, a la vez que indicó que la vacuna Triple Viral protege contra sarampión, rubéola y paperas, es gratuita y se aplica en vacunatorios y hospitales públicos. Desde el 1° de enero de 2026, el esquema depende de la edad y fecha de nacimiento:

-12 meses: primera dosis Triple Viral (Todos los niños y niñas)

-15 a 18 meses: segunda dosis Triple Viral (Nacidos desde el 1° de julio de 2024)

-A los 5 años (ingreso escolar): segunda dosis Triple Viral (Nacidos en 2021, 2022, 2023 y hasta el 30 de junio de 2024)

Las dosis de campaña, bloqueo, control de brote o “dosis cero” no reemplazan las dosis regulares. Si una dosis se atrasó, el esquema puede completarse sin reiniciarlo.

“En Argentina continúa existiendo el riesgo de reintroducción del virus a través de viajeros procedentes de países donde la enfermedad sigue circulando. Un único caso importado podría generar transmisión local si entra en contacto con personas que no están adecuadamente protegidas”, dijo y añadió: “La situación reciente en Nueva York ilustra claramente este riesgo. Las autoridades declararon una emergencia sanitaria luego de registrar más de cien casos en el estado, concentrados principalmente en comunidades con niveles insuficientes de vacunación”.

Luego, indicó: “Para prevenir brotes, no alcanza con tener un buen promedio nacional de cobertura. Es necesario que la vacunación sea alta y homogénea en todas las comunidades. Cuando se acumulan grupos de personas sin vacunar, el virus encuentra condiciones favorables para propagarse rápidamente. Además, las altas coberturas generan una protección indirecta para quienes no pueden recibir vacunas por indicación médica, como algunas personas inmunocomprometidas o mujeres embarazadas. Por eso, vacunarse no solo protege a quien recibe la vacuna, sino también a toda la comunidad”.

“La forma más sencilla de comprobar la protección es revisar el carnet de vacunación o cualquier registro de vacunas disponible. En Argentina, las personas mayores de 5 años, adolescentes y adultos deben acreditar dos dosis de vacuna con componente contra sarampión y rubéola aplicadas después del año de vida, o bien contar con una serología IgG positiva que demuestre inmunidad. Las personas nacidas antes de 1965 se consideran protegidas porque estuvieron expuestas al virus durante los años en los que circulaba ampliamente en el país”, señaló.

En ese sentido, agregó: “Muchas personas adultas no conservan su carnet o no recuerdan si recibieron las dosis correspondientes. En esos casos, se recomienda consultar en un vacunatorio o con un profesional de la salud. Allí podrán revisar los antecedentes disponibles y determinar si es necesario completar el esquema o realizar estudios específicos. Es importante recordar que, ante la duda, no debe asumirse que una persona está protegida. Verificar el estado de vacunación es especialmente relevante antes de realizar viajes internacionales o ante la aparición de brotes”.

Al hablar acerca de qué deben tener en cuenta quienes planean viajar, dijo: “Antes de viajar, es recomendable revisar el esquema de vacunación con suficiente anticipación para asegurarse de tener la protección adecuada contra el sarampión. Esto es especialmente importante cuando se viaja a países o regiones donde existen brotes o circulación activa del virus”.

“Los lactantes de 6 a 11 meses que viajen a zonas de riesgo pueden necesitar una dosis anticipada de vacuna. Sin embargo, esa dosis no reemplaza las dosis regulares del Calendario Nacional de Vacunación, que deberán aplicarse posteriormente según la edad correspondiente. Los niños mayores, adolescentes y adultos deben verificar que cuenten con las dosis recomendadas para su edad. Si existen dudas sobre el estado de vacunación, lo ideal es consultar antes del viaje para completar el esquema cuando corresponda”, indicó.

En tanto, dijo: “También es importante estar atentos a los síntomas después del viaje. Si durante el viaje o dentro de las tres semanas posteriores aparecen fiebre, erupción en la piel, tos, secreción nasal u ojos rojos, se debe consultar de inmediato e informar el antecedente de viaje al equipo de salud. Esta información puede facilitar el diagnóstico precoz y ayudar a prevenir nuevos contagios".

"El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, pero también una de las enfermedades prevenibles por vacunación con mayor efectividad. Por eso, verificar las vacunas antes de viajar es una medida simple que reduce significativamente el riesgo individual y comunitario”, culminó.