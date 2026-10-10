Incendio en parrilla de Berazategui: un desperfecto eléctrico causó el siniestro

Buenos Aires, 10 de octubre (NA) — La parrilla de Berazategui que se volvió famosa recientemente por la gran cantidad de personas que hicieron fila para dejar sus currículums sufrió un incendio el pasado sábado por la mañana. El local, situado en la esquina de Eva Perón y calle 114, había abierto sus puertas el 17 de septiembre, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

El propietario del establecimiento, Marcelo Agüero, explicó que el fuego se habría originado debido a un desperfecto eléctrico. Según los bomberos, el incendio comenzó a raíz de un cortocircuito en una de las heladeras del salón.

"Anoche nos fuimos cerca de las dos y media de la mañana, contentos porque la parrilla venía funcionando muy bien. Hoy a la mañana me llamaron por teléfono para avisarme que se estaba incendiando", relató en diálogo con TN.

Agüero comentó que el negocio estaba atravesando un buen momento y que desde su apertura habían ampliado el personal, alcanzando un total de 22 trabajadores: "Para nosotros es muy triste, por lo material y por la cantidad de gente que estaba trabajando".

El comerciante estimó que necesitarán más de 10 millones de pesos para reparar los daños, aunque aún no han terminado de calcular las pérdidas. Además, se refirió a las especulaciones que circulaban en las redes sobre un supuesto incendio intencional.

"Hay gente malintencionada que piensa que nosotros lo hicimos a propósito para cobrar un seguro. Les quiero informar que lamentablemente no teníamos seguro de la parrilla", aclaró.

La parrilla había ganado notoriedad a mediados de septiembre, cuando ofreció 15 puestos de trabajo y más de mil personas se acercaron para presentar sus currículums. La convocatoria se extendió durante varias cuadras y hubo postulantes que esperaron durante horas para poder dejar sus datos.