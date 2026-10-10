Comercios, gastronomía y música en una nueva edición de "Noche en mi Barrio"

El barrio Azcuénaga será escenario este sábado 10 de octubre de una nueva edición de La Noche en mi Barrio, la iniciativa que busca impulsar el comercio local y promover actividades gastronómicas y culturales en distintos sectores de Rosario. La jornada se desarrollará de 19 a 23 sobre calle Mendoza, entre Magallanes y Matienzo, con propuestas destinadas a toda la familia.

Durante el encuentro, los comercios de la zona extenderán sus horarios de atención y habrá ferias, puestos gastronómicos y espacios recreativos. La programación incluirá degustaciones de vinos, música en vivo, DJ, juegos y espectáculos, además de actividades organizadas por los propios locales del corredor comercial. La oferta gastronómica estará integrada por bares, cafeterías, vinerías, heladerías y food trucks. También participará la organización Valientes por la Vida, que instalará un Punto Solidario para difundir sus actividades.

La realización del evento implicará modificaciones en la circulación vehicular y en el transporte público. Desde las 18 del sábado y hasta la medianoche, calle Mendoza permanecerá cortada entre Magallanes y Matienzo, por lo que las líneas de colectivos 142, 145 y 133 deberán modificar temporalmente sus recorridos.

En sentido oeste-este, las unidades circularán por sus trayectos habituales hasta Mendoza, desde donde continuarán por Magallanes, Montevideo, F. Moré y nuevamente Mendoza para retomar sus recorridos. En sentido este-oeste, el desvío se realizará por San Juan, Liniers, M. Paz, Tte. Agneta, P. Bulnes, Garzón y Mendoza, hasta reincorporarse a sus trayectos habituales.

Como consecuencia de estos cambios, quedarán temporalmente anuladas las paradas ubicadas en Mendoza y Solís, Mendoza y P. L. Funes, Mendoza y Tte. Agneta, Mendoza y Larrea, Mendoza y Alvarado, y Mendoza y F. Moré, todas en la ochava suroeste. También se verán afectadas las paradas de San Juan y Tte. Agneta, en la ochava noreste, y las de Mendoza y P. L. Funes y Mendoza y Solís, también en la ochava noreste. En reemplazo, estarán habilitadas las paradas de F. Moré y Mendoza, Tte. Agneta y Mendoza, y P. Bulnes y Solís.

Por su parte, la línea K modificará su funcionamiento durante el operativo. El último servicio previo a la interrupción tendrá lugar en Wilde y Mendoza a las 16.15, mientras que el paso por el sector donde se desarrollará el evento está previsto para las 17.58. Luego, la prestación permanecerá suspendida hasta la finalización de los cortes. Una vez normalizada la circulación, el servicio se reanudará con la primera salida desde Wilde y Mendoza a las 23.52, con paso por Mendoza y Solís a las 00.04 del domingo.

La Noche en mi Barrio es organizada por la Municipalidad de Rosario junto con comerciantes e instituciones de la zona, con el objetivo de fortalecer la actividad económica de cercanía y generar espacios de encuentro, recreación y participación para los vecinos.