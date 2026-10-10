El Coro Juvenil del Domingo Zípoli se volvió viral al cantar música brasileña en un shopping

El talento cordobés cruzó las fronteras y se hizo viral en Brasil. El Coro Juvenil Mixto del Instituto Domingo Zípoli sorprendió a los visitantes de un shopping de Camboriú con una intervención musical espontánea que quedó registrada en video y rápidamente comenzó a circular por las redes sociales.

La experiencia se dio durante la primera semana de octubre, cuando el elenco juvenil viajó a Brasil para participar del festival de coros "Brasil Coral", junto con el coro de niños de la institución, dirigido por el profesor Patricio Sanzalone.

En diálogo con Cadena 3, Emilio Chavesta, director del Coro Juvenil Mixto, contó cómo surgió la propuesta que terminó convirtiéndose en un fenómeno viral.

"Como dijimos, vamos a Brasil, llevamos algo de Brasil, algo de música, como podamos hacerlo nosotros", explicó sobre la idea de interpretar una canción representativa del país anfitrión durante una actividad en un centro comercial de Camboriú.

La presentación formó parte de las actividades previstas en el itinerario del festival. Para la intervención, los estudiantes se distribuyeron en distintos sectores del espacio, acompañados por un solista y varios instrumentos, entre ellos piano y percusión.

El grupo también incorporó un cajón y otros instrumentos de percusión, algunos adquiridos especialmente para enriquecer la interpretación musical.

La propuesta sorprendió a quienes recorrían el shopping. Según relató Chavesta, muchos visitantes se detuvieron al escuchar las voces y observar la presentación, que tenía una particularidad: los protagonistas eran jóvenes argentinos que interpretaban música brasileña.

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"En el momento fue todo, como toda intervención, algo sorpresivo. La gente que pasaba caminando de compras se frenaba y miraba o se sorprendía con lo que estaba viendo", recordó el director.

La espontaneidad del encuentro fue uno de los aspectos más destacados de la experiencia. Lo que comenzó como una actividad musical dentro del festival terminó generando una repercusión que trascendió el lugar y llegó a las redes sociales.

Más allá de la viralización del video, Chavesta destacó la naturalidad con la que los estudiantes vivieron el momento.

"Los chicos siempre tienen esa capacidad de adaptarse y también de disfrutar de todo eso espontáneo que va sucediendo", señaló. Y agregó que, muchas veces, los jóvenes no llegan a dimensionar en el instante la repercusión que puede alcanzar una experiencia de estas características.

Para el director, la presentación también permitió distender el ambiente, disfrutar de la música y compartir con el público brasileño una muestra del trabajo que realizan durante el año.

La delegación ya regresó a Córdoba, luego de varios días de actividades y conciertos en Brasil. Ahora, los integrantes del coro siguen de cerca la repercusión de la actuación, que puso en primer plano el trabajo artístico y formativo del Instituto Domingo Zípoli.

La experiencia dejó una postal especial del intercambio cultural: jóvenes cordobeses que, a través de sus voces y de la música, lograron sorprender a un público inesperado y llevar el nombre de su institución más allá de las fronteras.

Entrevista de "Una Mañana para Todos".