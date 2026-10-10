Fue a China por 15 días y se quedó: la experiencia de un veterinario argentino

FOTO: Xi'an está ubicada en el noreste de China y es la capital de la provincia de Shaanxi.

Juan Ignacio Sammartino, un veterinario argentino que viajó a China por 15 días para conocer su producción agropecuaria, terminó instalándose en el país y ya lleva tres años viviendo allí. Su experiencia en reproducción animal y trabajo con embriones abrió una oportunidad laboral en una empresa china, pero también lo enfrentó al desafío de adaptarse a otra cultura.

En diálogo con Cadena 3, desde la ciudad de Xi’an, Sammartino contó que las principales diferencias que encontró estuvieron en la alimentación, los horarios y las relaciones sociales.

"La diferencia cultural es grande. Es un choque de culturas, más que todo en la alimentación y las rutinas diarias", explicó. Sin embargo, aseguró que pudo acomodarse: "Te lleva unos meses entender el tipo de comida, cómo ellos se manejan, y después te acostumbrás".

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Uno de los cambios más marcados fue el horario de las comidas. Según relató, el almuerzo se realiza a las 12 y la cena, a las 18. "Estamos acostumbrados a comer tarde", señaló sobre la diferencia con los hábitos argentinos.

El veterinario también describió su jornada en el tambo donde trabaja: comienza a las 6 y se extiende hasta el mediodía. Después de una pausa, retoma a las 14 y finaliza entre las 17.30 y las 18. Aclaró que los horarios varían según la actividad y que, en las grandes ciudades, los comercios suelen trabajar de corrido desde las 9 hasta las 18.

Otro aspecto que destacó fue el lugar que ocupa el trabajo en la vida cotidiana de las personas con las que convive. "Ellos priorizan mucho el trabajo, su vida se organiza alrededor del trabajo. Segundo, la familia y después todo lo demás, amigos y demás", expresó.

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Esa organización también influyó en su adaptación social. Sammartino explicó que extrañó las reuniones durante la semana, habituales en su vida en Argentina, y que debió transmitir esa costumbre a su entorno para poder compartir esos encuentros.

Pese a las diferencias, afirmó que se siente a gusto con la vida que construyó en China. "Vivo muy bien, estoy cómodo", sostuvo.

También valoró el trato que recibe como extranjero: "Son muy amables, muy de atenderte, de que no te falte nada. Son muy atentos en ese sentido".

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Informe de Agustina Vivanco, enviada especial de Cadena 3 a China.