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La bronca de Colapinto tras su abandono en la sprint de Singapur: "Era una buena oportunidad"

El argentino marchaba undécimo luego de muy pocos giros, cuando su Alpine sufrió una pérdida de potencia que lo obligó a abandonar, por lo que terminó con las manos vacías en el Circuito Urbano de Marina Bay.

10/10/2026 | 08:46Redacción Cadena 3

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Colapinto debió abandonar en la sprint de Singapur.

FOTO: Colapinto debió abandonar en la sprint de Singapur.

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El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) expresó su frustración luego de su abandono en la carrera sprint del Gran Premio de Singapur al asegurar que "era una buena oportunidad".

Colapinto marchaba undécimo luego de muy pocos giros cuando su Alpine sufrió una pérdida de potencia que lo obligó a abandonar, por lo que terminó con las manos vacías en el Circuito Urbano de Marina Bay.

"Había una buena oportunidad. Una lástima, fue un problema del auto", expresó Colapinto luego de la carrera que terminó con triunfo para el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

Además, subrayó que "era una buena oportunidad", y adelantó que "ahora intentaremos arreglarlo y volveremos en la qualy... Ojalá hagamos un par de cambios buenos y estemos bien para la clasificación".

El argentino llega al GP de Singapur, que corresponde a la decimoséptima fecha del campeonato, luego de no conseguir sumar puntos en los Grandes Premios de Azerbaiyán y Malasia.

La actividad para Colapinto en Singapur continuará a las 10 de la mañana, horario en el que está programado el inicio de la clasificación para la carrera principal del domingo.

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Lectura rápida

¿Quién es el piloto mencionado en el artículo? El piloto mencionado es Franco Colapinto.

¿Qué ocurrió con su auto durante la carrera? Su auto, un Alpine, sufrió una pérdida de potencia que lo obligó a abandonar la carrera.

¿Dónde se llevó a cabo la carrera sprint? La carrera sprint se llevó a cabo en el Gran Premio de Singapur, en el Circuito Urbano de Marina Bay.

¿Cuándo es la clasificación para la carrera principal? La clasificación está programada para las 10 de la mañana del día siguiente a la carrera sprint.

¿Qué resultados previos tuvo Colapinto en otros Grandes Premios? Colapinto no consiguió sumar puntos en los Grandes Premios de Azerbaiyán y Malasia.

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