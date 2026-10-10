Jardines maternales advierten por el costo de instalar cámaras obligatorias en Córdoba

FOTO: Polémica por la instalación de cámaras en jardines infantes de Córdoba. (Foto: Gob. Cba.)

Los jardines maternales privados de Córdoba advirtieron sobre las dificultades económicas para instalar los sistemas de cámaras de seguridad exigidos de cara al ciclo lectivo 2027. Los presupuestos consultados parten de entre $1,5 millones y $1,8 millones, según las características de cada establecimiento, a lo que se suma el costo de almacenar las grabaciones.

Sabrina Escudero, titular de un jardín maternal y representante de la comisión de la Asociación Civil de Jardines Maternales de Córdoba (ASIJAM), explicó a Cadena 3 que el sector no se opone a la medida, pero enfrenta una caída de la matrícula y menores ingresos para afrontar la inversión.

"No estamos en contra de las cámaras, sino que la situación económica que hoy atraviesa el sector y la baja de matrículas hacen que sea difícil implementarlas", sostuvo.

La exigencia se enmarca en la ley provincial 10.147, publicada en 2013, que establece el monitoreo de jardines maternales, guarderías, geriátricos y otros establecimientos similares. La norma dispone que las cámaras permitan visualizar sin puntos ciegos las aulas, salas y espacios de mayor circulación y uso.

Según Escudero, los jardines recibieron una notificación alrededor de junio, con un plazo inicial de adecuación hasta septiembre. Posteriormente, se otorgó una prórroga de 90 días, hasta diciembre.

La representante señaló que también hubo un compromiso verbal de las autoridades para ampliar el tiempo de adecuación hacia el ciclo lectivo 2027. Sin embargo, aclaró que la única extensión documentada hasta el momento es la que vence en diciembre.

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Para conocer el costo de la instalación, las directoras consultaron a empresas y técnicos. Escudero indicó que las cotizaciones más básicas rondan entre $1,5 millones y $1,8 millones y aumentan según la cantidad de cámaras necesarias para cubrir cada inmueble. Algunos presupuestos relevados contemplan, además, unos $650.000 adicionales por el almacenamiento de las imágenes.

Ese requisito es otro de los puntos que el sector busca revisar. El texto de la ley establece la conservación de las grabaciones durante 60 días corridos y prevé respaldos digitales por cuatro años, además de la grabación continua durante las 24 horas.

Escudero contó que las autoridades les transmitieron verbalmente la posibilidad de reducir el período de resguardo y limitar la grabación al horario en que los niños permanecen en los establecimientos. Aclaró que esos cambios todavía no fueron formalizados por escrito.

La titular del jardín explicó que algunas familias dejan de enviar a sus hijos porque no pueden sostener las cuotas, lo que reduce los recursos disponibles para afrontar nuevos gastos. También señaló que hay establecimientos que cerraron o pusieron a la venta su fondo de comercio en este contexto.

"Más allá de que nos den los plazos, tenemos jardines que hoy, al tener baja matrícula, cuentan con pocos ingresos para afrontar estos gastos", afirmó.

El sector también solicita exenciones impositivas que ayuden a financiar la adecuación y plantea diferencias con otros espacios de cuidado infantil, como clubes y ludotecas, que, según el reclamo, no afrontan las mismas exigencias.

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Informe de Fernando Barrionuevo.