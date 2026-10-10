Siete personas fueron asistidas tras un incendio en una casa de barrio Guiñazú

FOTO: Así quedó la vivienda afectada por el incendio en barrio Guiñazú. (Foto: Policía)

Siete personas fueron asistidas tras un incendio registrado este viernes por la tarde en una vivienda de barrio Guiñazú, en la ciudad de Córdoba. Dos de ellas, de 44 y 17 años, fueron trasladadas al Hospital Elpidio Torres por inhalación de humo.

El fuego se originó en uno de los dormitorios de la casa, ubicada en calle Del Gato al 580, y provocó daños en el mobiliario.

Antes de la llegada de los bomberos, los propietarios y vecinos habían colaborado para extinguir las llamas. Personal de la Subdirección General de Bomberos completó las tareas y realizó trabajos de refrigeración para evitar que el fuego se reactivara.

Un servicio de emergencias atendió a las siete personas en el lugar y dispuso el traslado de dos de ellas. Las causas del incendio permanecen bajo investigación.