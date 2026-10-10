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Siete personas fueron asistidas tras un incendio en una casa de barrio Guiñazú

Una persona de 44 años y otra de 17 fueron llevadas al Hospital Elpidio Torres por inhalación de humo. El fuego comenzó en un dormitorio.

10/10/2026 | 08:54Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Así quedó la vivienda afectada por el incendio en barrio Guiñazú. (Foto: Policía)

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    Audio. Siete personas fueron asistidos tras un incendio en una casa de barrio Guiñazú

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Siete personas fueron asistidas tras un incendio registrado este viernes por la tarde en una vivienda de barrio Guiñazú, en la ciudad de Córdoba. Dos de ellas, de 44 y 17 años, fueron trasladadas al Hospital Elpidio Torres por inhalación de humo.

El fuego se originó en uno de los dormitorios de la casa, ubicada en calle Del Gato al 580, y provocó daños en el mobiliario.

Antes de la llegada de los bomberos, los propietarios y vecinos habían colaborado para extinguir las llamas. Personal de la Subdirección General de Bomberos completó las tareas y realizó trabajos de refrigeración para evitar que el fuego se reactivara.

Un servicio de emergencias atendió a las siete personas en el lugar y dispuso el traslado de dos de ellas. Las causas del incendio permanecen bajo investigación.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un incendio en una vivienda asistió a siete personas.

¿Quiénes fueron asistidos? Siete personas, dos de las cuales fueron trasladadas al Hospital Elpidio Torres.

¿Cuándo sucedió? El incendio se registró este viernes por la tarde.

¿Dónde se produjo el incendio? En una vivienda de barrio Guiñazú, ciudad de Córdoba.

¿Cómo se controló el fuego? Los propietarios y vecinos colaboraron antes de la llegada de los bomberos, quienes completaron las tareas.

¿Por qué se investiga? Las causas del incendio permanecen bajo investigación.

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