La industria ferial busca trabajadores y apuesta a una escuela de oficios
Pablo Ruda explicó en Cadena 3 que muchos proveedores cambiaron de actividad durante la pandemia. La cámara creó cursos cortos junto con FECOBA para formar personal y responder a las necesidades del sector.
10/10/2026 | 08:15Redacción Cadena 3
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Buen día, Argentina
La industria ferial argentina enfrenta una falta de trabajadores calificados que se profundizó tras la pandemia y la rápida recuperación de las exposiciones y los congresos. Para responder a esa demanda, la Cámara Argentina de la Industria Ferial creó hace tres años una escuela de oficios junto con FECOBA, según explicó su presidente, Pablo Ruda.
En diálogo con Cadena 3, Ruda señaló que el sector involucra una extensa cadena de actividades: estudios de arquitectura, agencias de publicidad, talleres de carpintería y herrería, vidrieros, proveedores de tecnología y mobiliario, personal de gráfica, iluminación y electricidad.
Durante la interrupción de los eventos por la pandemia, muchos proveedores buscaron otras fuentes de ingresos. Como ejemplo, mencionó a carpinteros que comenzaron a fabricar interiores de placares o muebles de cocina y que, una vez reanudadas las exposiciones, no regresaron a la industria ferial.
Sin embargo, la demanda recuperó rápidamente sus niveles anteriores. Según las cifras que aportó Ruda, en la Argentina se realizan alrededor de 450 exposiciones y 4.000 congresos en todo el país. "Pasábamos de 4.000 a cero, a 4.000 de vuelta", graficó sobre el impacto de la suspensión y el posterior regreso de los congresos.
Ese proceso generó un desfasaje entre las necesidades de las empresas y la disponibilidad de personal capacitado. "Necesitábamos gente calificada para poder trabajar en la industria", sostuvo.
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La respuesta fue poner en marcha lo que Ruda presentó como la primera escuela de oficios de la industria ferial. Una de sus características es la participación de los propios empresarios asociados a la cámara en la formación y evaluación de los alumnos. "Tenemos a los dueños de las empresas que necesitan esa mano de obra. ¿Qué mejor que ellos para poder evaluar y enseñar a las futuras personas que vengan a la industria?", planteó.
La propuesta incluye cursos cortos de carpintería, herrería, instalación gráfica e instalación audiovisual. También se dictó tapicería en algunos cuatrimestres. El formato, explicó, busca facilitar la participación de quienes necesitan capacitarse en poco tiempo para salir a buscar empleo.
Además de los conocimientos técnicos, todos los cursos incorporan habilidades blandas, como la puntualidad y la capacidad de comunicarse. Para Ruda, esas herramientas son parte central de la preparación para trabajar.
"No te enseñamos nada más que a cortar la madera", explicó. Y resumió la importancia de esa formación complementaria: "Muchas veces se dice que la gente consigue el trabajo por su capacidad técnica, pero lo pierde por su falta de habilidades blandas".
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Lectura rápida
¿Qué problema enfrenta la industria ferial argentina? La industria ferial argentina enfrenta una falta de trabajadores calificados que se profundizó tras la pandemia.
¿Quién es el presidente de la Cámara Argentina de la Industria Ferial? El presidente de la Cámara Argentina de la Industria Ferial es Pablo Ruda.
¿Cuántas exposiciones y congresos se realizan en Argentina? En la Argentina se realizan alrededor de 450 exposiciones y 4.000 congresos en todo el país.
¿Qué solución se implementó para la falta de personal capacitado? Se implementó la primera escuela de oficios de la industria ferial para formar a trabajadores calificados.
¿Qué habilidades se enseñan en los cursos de la escuela de oficios? Además de conocimientos técnicos, se enseñan habilidades blandas, como la puntualidad y la capacidad de comunicarse.