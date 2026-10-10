Ataques aéreos saudíes reavivan la violencia en el noroeste de Yemen

Buenos Aires, 10 de octubre (NA)-- Cazas saudíes llevaron a cabo nuevos bombardeos el sábado en el noroeste de Yemen, afectando áreas bajo control hutí, mientras los enfrentamientos se intensifican entre hutíes y las fuerzas del gobierno en la ciudad de Taiz, según reportes de medios hutíes y fuentes militares gubernamentales.

La cadena de televisión Al-Masirah informó que seis ataques aéreos impactaron en el distrito de Abs, ubicado en la provincia de Hajjah, resultando en tres personas heridas y un intenso bombardeo sobre aldeas en la zona de Bani Hatab. El canal también denunció el uso de "municiones de racimo" en algunos de los ataques, según lo reportado por la agencia de noticias Xinhua.

En la provincia vecina de Hodeidah, situada junto al mar Rojo, aviones de combate saudíes atacaron una estación de la Compañía Petrolera de Yemen en el distrito de Bajil, aunque no se reportaron víctimas en ese momento. Hasta el momento, Arabia Saudí no ha emitido comentarios sobre este ataque.

Estos recientes bombardeos se producen en un contexto de recrudecimiento de los enfrentamientos en torno a Taiz, donde los avances recientes de los hutíes han generado una presión considerable sobre las fuerzas gubernamentales, que defienden la ciudad y han cortado rutas clave que la conectan con áreas bajo control del Gobierno en el sur de Yemen.

Yemen se encuentra inmerso en un conflicto civil desde finales de 2014, cuando los hutíes tomaron la capital Saná y gran parte del norte del país. En 2015, la coalición liderada por Arabia Saudí intervino para apoyar al Gobierno reconocido internacionalmente, que actualmente tiene su sede en la ciudad portuaria de Adén, al sur de Yemen.