Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy sábado 10 de octubre.

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El número de sorteo 18912, correspondiente a la QUINIELA MATUTINA, se llevó a cabo el sábado 10 de octubre a las 15:00. El número a la cabeza fue 3297, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Mesa).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 3297

2° 6015

3° 4226

4° 6964

5° 4729

6° 9187

7° 5510

8° 5987

9° 4035

10° 6127

11° 2586

12° 3495

13° 7605

14° 8061

15° 4630

16° 3775

17° 2921

18° 2719

19° 6671

20° 3243