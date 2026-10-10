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Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy sábado 10 de octubre.

El sorteo número 18912 de la quiniela matutina se realizó el sábado 10 de octubre a las 15:00, con el número a la cabeza 3297, que corresponde a "A primera (Mesa)".

10/10/2026 | 15:12Redacción Cadena 3

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El número de sorteo 18912, correspondiente a la QUINIELA MATUTINA, se llevó a cabo el sábado 10 de octubre a las 15:00. El número a la cabeza fue 3297, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Mesa).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 3297
2° 6015
3° 4226
4° 6964
5° 4729
6° 9187
7° 5510
8° 5987
9° 4035
10° 6127
11° 2586
12° 3495
13° 7605
14° 8061
15° 4630
16° 3775
17° 2921
18° 2719
19° 6671
20° 3243

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18912 de la quiniela matutina.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 10 de octubre a las 15:00.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 3297.

¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (Mesa)".

¿Cuáles son los resultados de los 20 números?
Los resultados van del 1° 3297 al 20° 3243.

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