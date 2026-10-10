Buenos Aires, 10 octubre (NA) — El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó duras críticas hacia su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, sugiriendo que es momento de un cambio en la presidencia de Ucrania.

"Creo que ya es hora de que Ucrania tenga un nuevo presidente. (…) Sugiero que Ucrania tenga un nuevo líder que pueda negociar", manifestó Trump en declaraciones a la prensa.

Las afirmaciones del mandatario estadounidense no sorprenden, dado que parecen ser una respuesta a las recientes quejas de Zelenski, quien había criticado la "falta de voluntad" de Estados Unidos para brindar apoyo a Ucrania en su conflicto con Rusia.

Zelenski también había declarado que su país se enfrenta a un reto significativo en su lucha contra la invasión rusa, lo que ha generado tensiones en la relación con la administración de Trump.

Trump afirmó que Zelenski "quiere crear problemas para Estados Unidos y el mundo entero", mientras que se le había solicitado a Ucrania que "no atacara las refinerías de petróleo rusas", considerando que eso podría desencadenar una crisis global.

El portal Actualidad RT destaca que el mandato de Zelenski finaliza el 20 de mayo de 2024, aunque la legislación sobre el régimen de ley marcial en Ucrania prohíbe expresamente la realización de elecciones.

"Zelenski podría haber puesto fin a esta guerra muchas veces. Muchas, muchas veces. Y decide no hacerlo", continuó Trump, insistiendo en que el líder ucraniano tiene la capacidad de negociar un acuerdo que ponga fin al conflicto.

Trump también mencionó que había advertido a Zelenski sobre la importancia de evitar ataques a las refinerías rusas, ya que eso podría generar un problema mundial. "Él quiere causar problemas al mundo", agregó el presidente estadounidense.

Además, Trump enfatizó que no permitirá que las decisiones de Zelenski afecten a los agricultores y ganaderos estadounidenses, señalando que Rusia es un importante proveedor de diésel a nivel mundial.

"Así que más le vale que pare. […] Sugiero que busquen un nuevo líder capaz de llegar a un acuerdo, porque él podría haber cerrado muchos acuerdos y, por alguna razón, nunca lo ha hecho", concluyó Trump.