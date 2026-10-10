Manchester United y Tottenham empatan en un partido decisivo para la Premier League

FOTO: Al United se lo empataron sobre el final.

Buenos Aires, 10 octubre (NA) -- Manchester United empató 1 a 1 con el Tottenham en la sexta fecha de la Premier League, lo que lo deja en una situación complicada en su búsqueda por los primeros puestos.

Por su parte, el Tottenham, a pesar de igualar en los últimos minutos, permanece en zona de descenso, acumulando solo 3 puntos en seis partidos.

Los goles del encuentro fueron anotados por Bryan Mbeumo para el Manchester United y Dominic Solanke para los Spurs, este último logrando el empate a los 47 minutos del segundo tiempo.

En la parte alta de la tabla, el Manchester City lidera con 15 puntos y tiene un partido pendiente de la sexta jornada. Si el equipo dirigido por Enzo Maresca gana, podría aumentar su ventaja sobre el United a 12 puntos.

El Arsenal, que también tiene 15 unidades pero con un partido más y una diferencia de gol inferior, se encuentra en la segunda posición. El Brighton ocupa el tercer lugar con 13 puntos, mientras que Brentford y Chelsea se sitúan en el cuarto y quinto puesto, respectivamente, con 10 puntos cada uno.

Otros resultados destacados de la jornada de Premier League incluyen la contundente victoria del Chelsea del "Dibu" Martínez, que derrotó 5 a 1 al Bournemouth, y el triunfo del Arsenal por 2 a 1 ante Leeds United, con goles de Riccardo Calafiori y Bruno Guimarães.

El Brighton también tuvo un buen desempeño, ganando 2 a 0 al Sunderland, mientras que el Ipswich Town se impuso 2 a 1 al Fulham. Finalmente, el Aston Villa y el Brentford empataron 2 a 2.