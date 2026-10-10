Comenzó en Córdoba el 39° Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades

FOTO: Empezó en Córdoba el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades (Foto: @39encuentropluri.cba)

Este sábado se puso en marcha en la ciudad de Córdoba la trigésima novena edición del Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades, una masiva convocatoria federal que se extenderá durante tres días con una intensa agenda de actividades.

El evento reúne a miles de asistentes llegadas desde distintas provincias argentinas, quienes colmaron las calles del centro cordobés desde el primer momento en un clima de fuerte participación colectiva.

La programación oficial contempla el desarrollo de 108 talleres de debate que se estructuran de manera horizontal, permitiendo que las concurrentes intercambien experiencias y problemáticas comunes.

Las jornadas incluyen movilizaciones por las calles de la capital provincial, destacándose la marcha contra los travesticidios, transfemicidios y transhomicidios prevista en el transcurso del encuentro.

La organización general se encuentra coordinada por comisiones abiertas que trabajaron durante varios meses en la previa para garantizar la logística y el desarrollo de las diversas comisiones de trabajo.

Además de los debates en las aulas y los espacios públicos, el programa se complementa con propuestas culturales, ferias y muestras artísticas orientadas a visibilizar las demandas del sector.

La información detallada con los horarios, cronogramas y ubicaciones de las diferentes actividades puede consultarse a través de la página web oficial del evento.

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Lectura rápida ¿Qué evento se llevó a cabo en Córdoba? Se realizó la trigésima novena edición del Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades.

¿Quiénes participan en el encuentro? Miles de asistentes llegadas desde distintas provincias argentinas.

¿Cuándo se desarrolla el evento? El evento se extiende durante tres días, comenzando este sábado.

¿Dónde se realizan las actividades? Las actividades tienen lugar en la ciudad de Córdoba, principalmente en el centro.