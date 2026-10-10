Los mejores agentes de IA que puedes usar en tus mensajes de texto
Un análisis de los agentes de inteligencia artificial más destacados que pueden integrarse en tus mensajes de texto, desde asistentes generales hasta herramientas para familias y trabajo. Descubre cómo pueden facilitar tu vida diaria.
FOTO: Agentes de IA en acción
En la actualidad, un número creciente de agentes de inteligencia artificial (IA) se puede utilizar directamente a través de aplicaciones de mensajería, lo que permite a los usuarios interactuar de manera más sencilla y eficiente. Estos agentes no solo responden preguntas, sino que también pueden realizar tareas específicas como programar citas, organizar calendarios, realizar compras, enviar correos electrónicos y más.
Entre los más reconocidos se encuentra Instinct, que ha captado la atención del público tras alcanzar una valoración de $10 mil millones tras una ronda de financiación de $1,000 millones. Este agente permite a los usuarios comunicarse mediante texto o voz y se integra con aplicaciones y servicios existentes, facilitando así diversas tareas diarias.
Otro agente notable es Caddy, que actúa como asistente personal en iMessage para usuarios de iPhone y RCS para Android. Caddy ayuda a gestionar información dispersa en el teléfono, identificando eventos y tareas que requieren atención, y se conecta a calendarios y conversaciones para mantener a los usuarios organizados.
Comma se presenta como un asistente que gestiona tareas tanto laborales como de la vida diaria, realizando un seguimiento de las actividades y ofreciendo notificaciones proactivas. Este asistente funciona en múltiples plataformas, incluyendo navegadores y aplicaciones de mensajería.
Por su parte, Fambot se enfoca en ayudar a las familias a organizar sus responsabilidades diarias, mientras que Folk se destaca por su capacidad de recordar contextos y gestionar recordatorios y tareas a través de aplicaciones de mensajería.
La oferta de agentes de IA no se limita a asistentes personales, ya que Tab y Tomo se centran en la delegación de tareas a través de plataformas de mensajería, permitiendo a los usuarios gestionar sus actividades cotidianas de manera más fluida.
En un mundo donde el tiempo es esencial, estos agentes de IA están diseñados para optimizar la vida diaria, permitiendo a los usuarios enfocarse en lo que realmente importa.
Lectura rápida
¿Qué hacen estos agentes de IA?
Permiten gestionar tareas diarias a través de aplicaciones de mensajería, facilitando la vida cotidiana.
¿Quién es Instinct?
Un agente de IA que ha alcanzado una valoración de $10 mil millones y permite a los usuarios interactuar mediante texto y voz.
¿Qué es Caddy?
Un asistente que organiza información dispersa en el teléfono y se integra con calendarios y conversaciones.
¿Cuál es la función de Fambot?
Ayuda a las familias a gestionar sus responsabilidades diarias y coordinar actividades.
¿Qué distingue a Tomo y Tab?
Se enfocan en la delegación de tareas a través de plataformas de mensajería, facilitando la gestión de actividades diarias.