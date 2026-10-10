FOTO: Detienen a una joven y su pareja por un millonario robo en Llavallol tras drogar a un hombre

Buenos Aires, 10 octubre (NA) — Una joven de 19 años y su novio, de 21 años, fueron detenidos en Villa Celina bajo la acusación de haber drogado a un hombre de 21 años para luego robarle dinero en efectivo y realizar una transferencia desde su teléfono celular. Este suceso tuvo lugar en la localidad bonaerense de Llavallol.

La investigación se inició tras la denuncia de la víctima, quien relató que durante la madrugada del domingo 27 de septiembre conoció a la joven en un boliche de la avenida Rivadavia al 7900, en el barrio porteño de Floresta.

Según su relato, ella se presentó como Selma y ambos compartieron algunas bebidas preparadas por la joven.

Después de consumirlas, el hombre comenzó a sentirse mareado y la mujer se ofreció a acompañarlo hasta su domicilio, ubicado en el cruce de las calles Padre Javier y Diego Gibson, en Llavallol.

De acuerdo con la denuncia, una vez en la vivienda el hombre quedó inconsciente y la sospechosa aprovechó la situación para sustraerle pertenencias, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

Entre los objetos denunciados como robados se encontraban 55.000 dólares y, además, la joven habría utilizado el teléfono celular de la víctima para realizar una transferencia de un millón de pesos a una cuenta asociada a su novio.

La víctima se percató de lo sucedido al día siguiente, cuando revisó su vivienda y encontró objetos fuera de lugar, además de observar que el vaso que había utilizado contenía restos que, según la denuncia, serían de pastillas y un polvo blanco.

Tras las primeras averiguaciones, efectivos de la DDI de Lomas de Zamora identificaron dos domicilios vinculados a la joven y su pareja, solicitando allanamientos. Estos procedimientos se llevaron a cabo en Villa Celina y resultaron en la detención de ambos sospechosos, así como el secuestro de 28.881 dólares, seis teléfonos celulares, 10 cadenas y un blíster vacío que contenía originalmente 10 comprimidos de un psicotrópico.