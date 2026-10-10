Barcelona se afianza en LaLiga con otra contundente victoria ante Getafe

Buenos Aires, 10 octubre (NA) -- Después de la pausa por la fecha FIFA, Barcelona intensificó su camino hacia el título al vencer 3-0 en casa a Getafe, en la octava fecha de LaLiga de España, que se desarrolló parcialmente este sábado. Con este triunfo, el conjunto catalán se mantiene en la cima con un puntaje perfecto.

En otros partidos de la jornada, Real Madrid logró una ajustada victoria por 1-0 ante Villarreal, mientras que Atlético Madrid superó como visitante a Alavés con un marcador de 2-1. Además, el encuentro entre Rayo Vallecano y Athletic de Bilbao fue suspendido.

El Camp Nou fue testigo de otra gran actuación de Barcelona, que sin dificultades derrotó a Getafe con goles del británico Anthony Gordon, el brasileño Gabriel Jesús y el francés Jules Koundé. Este resultado reafirma su impresionante inicio de temporada, con ocho triunfos en igual cantidad de partidos.

Con este resultado, Barcelona lidera la clasificación con cinco puntos de ventaja sobre Atlético Madrid, que también cosechó un valioso triunfo en Vitoria. En ese encuentro, Alex Grimaldo abrió el marcador para los visitantes, pero el argentino Lucas Boyé empató desde el punto penal para Alavés. Sin embargo, el argentino Cristian 'Cuti' Romero, nuevo capitán de la selección, selló la victoria para el equipo dirigido por Diego Simeone.

En el Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid tuvo que esforzarse más de lo previsto para vencer a Villarreal 1-0, gracias a un gol del marfileño Yan Diomande en el segundo tiempo, lo que le permite posicionarse en el tercer lugar de la tabla.

Sin embargo, la mala noticia para el equipo de José Mourinho fue la expulsión de Vinicius, quien fue sancionado por su "actitud agresiva" y no podrá participar en el próximo encuentro contra Sevilla.

Por otro lado, el partido entre Rayo Vallecano y Athletic de Bilbao fue suspendido a los 15 minutos de juego debido a incidentes provocados por los aficionados del equipo madrileño, quienes lanzaron objetos al campo en protesta por la gestión de Raúl Martín Presa, presidente del club.

La jornada de LaLiga continuará este domingo con los encuentros Elche-Celta de Vigo, Real Sociedad-Deportivo La Coruña, Betis-Osasuna y Racing de Santander-Valencia. Además, el lunes se enfrentarán Levante-Sevilla.