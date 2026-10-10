FOTO: El Atlético Madrid le ganó al Alavés con un gol agónico del "Cuti" Romero.

FOTO: El Atlético Madrid le ganó al Alavés con un gol agónico del "Cuti" Romero.

Buenos Aires, 10 octubre (NA) - El Atlético Madrid le ganó 2 a 1 al Deportivo Alavés con un gol decisivo del defensor argentino Cristian "Cuti" Romero, quien anotó a los 42 minutos del segundo tiempo, en un partido correspondiente a la fecha 8 de la Liga de España.

Con este triunfo, el equipo dirigido por Diego Simeone, que cuenta en sus filas con los argentinos Julián Álvarez, Giuliano Simeone y Juan Musso, se posiciona como escolta en la Liga, acumulando 19 puntos. El líder es el Barcelona, que tiene 24 puntos y un partido menos.

El primer gol del Atlético fue anotado por Alejandro Grimaldo a los 33 minutos del primer tiempo. Sin embargo, en el tiempo añadido de la primera mitad, el argentino Lucas Boyé logró igualar el marcador desde el punto penal.

En la segunda mitad, a los 16 minutos, el mediocampista Ángel Pérez fue expulsado del Alavés, lo que otorgó superioridad numérica al equipo de Simeone.

A pesar de tener un hombre más, el Atlético Madrid enfrentó dificultades para concretar las oportunidades que generaba en busca del segundo gol que lo acercara al líder, Barcelona.

Finalmente, a tres minutos del final del tiempo reglamentario, Álex Baena realizó una jugada por la izquierda y centró con tres dedos. En ese momento, el "Cuti" Romero, que había adelantado su posición como centrodelantero, ejecutó un cabezazo preciso que selló el 2 a 1 final.

/Inicio Código Embebido/

¡CUTIII! ¡ROMERO CONECTÓ EL CENTRO Y CON UN GRAN CABEZAZO SELLÓ SU GOL PARA ATLÉTICO DE MADRID ANTE ALAVÉS! ?? Mirá #LaLiga por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/5OpvUSNncT — SportsCenter (@SC_ESPN) October 10, 2026

/Fin Código Embebido/

Este estilo de juego de Romero como delantero en los minutos finales ya había sido observado en la Selección Argentina, como en el partido contra Egipto, donde también anotó en los minutos finales.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/