Colapinto abandonó la Sprint de Singapur y Verstappen ganó en un final accidentado

Franco Colapinto abandonó la carrera Sprint del Gran Premio de Singapur después de que su Alpine perdiera potencia repentinamente mientras circulaba detrás del auto de seguridad. Max Verstappen se quedó con la victoria en una competencia marcada por la lluvia, una bandera roja y un choque entre los McLaren en la última vuelta.

La prueba comenzó con media hora de demora por las intensas precipitaciones que cayeron sobre el circuito urbano. Apenas 13 de los 22 monoplazas lograron cruzar la meta.

George Russell superó a Verstappen en la largada y tomó la punta, pero perdió el control de su Mercedes cuando estaba por completar la primera de las 20 vueltas previstas. El británico se estrelló y el accidente obligó a interrumpir la competencia con bandera roja.

En ese tramo también quedaron fuera de carrera Isack Hadjar, Lance Stroll y Sergio "Checo" Pérez por distintos problemas mecánicos. Colapinto se convirtió en el quinto piloto en abandonar, tras la pérdida de potencia de su auto.

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Una vez relanzada la Sprint, Verstappen dominó hasta el final. Sin embargo, la última vuelta tuvo un incidente que modificó la clasificación: Oscar Piastri y Lando Norris se tocaron cuando marchaban cuarto y quinto, respectivamente.

El australiano quedó fuera de competencia, mientras que el británico cayó al octavo puesto. Al término de la prueba, quedaba pendiente una eventual sanción para Norris.

Lewis Hamilton terminó segundo y Charles Leclerc completó el podio. Andrea Kimi Antonelli finalizó cuarto, seguido por Liam Lawson, Oliver Bearman y Nico Hülkenberg. Norris ocupó el último lugar de la zona de puntos y Pierre Gasly, compañero de Colapinto en Alpine, terminó noveno.

La actividad en Singapur continuará este sábado desde las 10, hora argentina, con la clasificación que definirá la grilla de la carrera principal. La competencia del domingo está prevista para las 9 y tendrá una extensión de 62 vueltas.

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