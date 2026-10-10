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Cadena perpetua por el brutal abuso sexual seguido de muerte de un jubilado en Rosario

El hecho ocurrió el 29 de enero de 2025, cerca de las 3 de la madrugada, en la vía pública, en el ingreso de un garaje ubicado en Pasaje Araya al 900, entre Ricardone y San Luis.    

10/10/2026 | 17:36Redacción Cadena 3

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Archivo.- Centro de Justicia Penal de Rosario.

FOTO: Archivo.- Centro de Justicia Penal de Rosario.

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Marcelo Daniel Rodríguez, de 35 años, fue condenado a prisión perpetua por el delito de abuso sexual seguido de muerte, tras un procedimiento abreviado homologado en el Centro de Justicia Penal de Rosario.

La pena fue resuelta por los jueces Artacho, Pinto y Milicic a partir de la acusación del fiscal Patricio Saldutti, aceptada por la Defensa.

El hecho ocurrió el 29 de enero de 2025, cerca de las 3 de la madrugada, en la vía pública, en el ingreso de un garaje ubicado en Pasaje Araya al 900, entre Ricardone y San Luis. Allí, Rodríguez llegó acompañado de la víctima, un hombre de 72 años identificado como R.C., quien desconocía las intenciones violentas que el imputado tenía premeditadas.

Según la acusación fiscal, Rodríguez agredió a la víctima con reiterados golpes de puño en la cabeza para reducirlo y privarlo de la posibilidad de resistirse. Tras la caída al suelo, continuó la agresión con patadas en la cabeza y otras partes del cuerpo, dejándolo en un estado de vulnerabilidad extrema e imposibilitado de reaccionar.

Aprovechando esa situación de indefensión e inconsciencia, abusó sexualmente de R.C., y una vez consumado el hecho lo golpeó nuevamente y abandonó el lugar, dejándolo tendido en la vía pública.

La víctima permaneció inconsciente durante varias horas hasta que vecinos advirtieron su presencia y dieron aviso a las autoridades. Fue trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde quedó internada por un traumatismo de cráneo y facial y una hemorragia subaracnoidea. Falleció el 24 de febrero de 2025 como consecuencia de un fallo multiorgánico post traumatismo encefalocraneano grave.

Lectura rápida

¿Quién fue condenado y por qué?
Marcelo Daniel Rodríguez fue condenado a prisión perpetua por abuso sexual seguido de muerte.

¿Cuándo ocurrió el hecho?
El hecho ocurrió el 29 de enero de 2025.

¿Dónde sucedió el incidente?
Sucedió en el ingreso de un garaje ubicado en Pasaje Araya al 900, entre Ricardone y San Luis.

¿Cómo fue la agresión?
Rodríguez agredió a la víctima con golpes y patadas, dejándolo en estado de vulnerabilidad antes de abusar sexualmente de él.

¿Cuál fue la causa de la muerte de la víctima?
La víctima falleció el 24 de febrero de 2025 debido a un fallo multiorgánico post traumatismo encefalocraneano grave.

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