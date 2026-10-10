El terremoto en Panamá afectó a los vuelos desde Córdoba: pasajeros denuncian falta de asistencia

Pasajeros que debían viajar desde Córdoba hacia Panamá denunciaron este sábado la cancelación de tres vuelos y la falta de respuestas sobre su reprogramación. Los reclamos se produjeron tras el terremoto que sacudió al país centroamericano y alteró las operaciones aéreas.

Noemí, una pasajera cordobesa, contó a Cadena 3 que llegó a la terminal a las 0.30 y que otros viajeros estaban allí desde alrededor de las 22 del viernes. "Hay tres vuelos cancelados y no hay nadie en ventanilla que nos dé respuestas", afirmó.

Según relató, hubo personal hasta las 3 de la madrugada, pero desde entonces no había vuelto nadie a los mostradores. También aseguró que no les respondían por teléfono ni les habían ofrecido agua. "Nadie da respuestas, ni un vaso de agua ni nada", reclamó.

La entrevistada estimó que podía haber unas 100 personas en la terminal, aunque aclaró que no estaba segura de la cifra y que muchos pasajeros ya se habían retirado.

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Entre los afectados había viajeros que debían hacer una conexión en Panamá para continuar hacia Aruba, Cancún o Miami, entre otros destinos.

Noemí también señaló las dificultades de quienes llegaron desde el interior y no podían regresar a sus casas mientras esperaban novedades. Explicó que a algunos les habían indicado volver al mediodía, pese a que tenían por delante trayectos de unas cuatro horas.

El terremoto ocurrió el viernes 9 de octubre a las 12.56, hora de Panamá, y alcanzó una magnitud de 7,7, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El epicentro se ubicó cerca de Pitaloza Arriba, en la provincia de Herrera.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen suspendió temporalmente sus operaciones y las reanudó el viernes por la tarde. Copa Airlines informó que la recuperación de los vuelos desviados podía generar demoras y ajustes en su programación.

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Informe de Guillermo López.