Carolina Álvarez aborda la gordofobia en San Sebastián y brilla en "Mis muertos tristes"

FOTO: "Sos gordo y una persona": Carolina Álvarez, de la gordofobia a "Las Malvinas son Argentinas" en San Sebastián.

Buenos Aires, 10 octubre (NA) -- La actriz Carolina Álvarez se pronunció sobre la gordofobia y los estereotipos corporales en la industria del entretenimiento, afirmando que "sos gordo y una persona". Esto lo hizo en el marco de su papel coprotagónico en la serie "Mis muertos tristes", dirigida por Pablo Larraín y basada en relatos de Mariana Enríquez. La serie ha tenido un gran impacto tras su estreno en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde, junto a otras actrices como Mercedes Morán, Dolores Fonzi y Alejandra Flechner, llevó la consigna "Las Malvinas son argentinas".

En entrevistas, Álvarez describió al festival como "una burbuja de felicidad" y comentó que la serie fue presentada como una película, recibiendo una ovación entusiasta del público: "tuvo su gran estreno, muy ovacionada, la gente gritó como loca durante 15 minutos". Al día siguiente, muchos asistentes elogiaron su actuación.

"Cuando se estrenó la serie, no pude parar de llorar. La gente aplaudía y yo lloraba porque ya la había visto, pero no con 1500 personas. En el avión, me sentí realizada, fue la misma felicidad que había sentido cuando grabé", compartió la actriz, quien también destacó que su personaje "atraviesa toda la historia".

La intérprete subrayó la importancia de ser reconocida por su trabajo actoral: "Estudié teatro durante nueve años y que vean lo actoral en mí, es todo". Este reconocimiento llega tras "años difíciles, llenos de lucha y con varios castings de por medio en los que no quedaba". Además, mencionó que el prejuicio por su cuerpo "siempre" ha estado presente.

"Acá me eligieron por la actuación y porque conecté con el director. Si bien ser gorda es importante para la serie, no es algo que se muestre de forma negativa o fea. Sos gordo, pero sos una persona, podés comer, no como muestran siempre en las series, en forma desaforada. Tampoco sos la gorda, amiga de la linda. No está el estereotipo", explicó Álvarez.

Respecto a la evolución en la percepción de los cuerpos en la industria, Álvarez afirmó que ha cambiado "muy poquito": "Hay directores, como Pablo Larraín, que tienen una mente muy abierta y pueden ver esto de ponernos a trabajar a personas que no solemos ver en el medio".

"El estereotipo está ahí todavía, nos quieren encasillar como 'La gorda que no para de comer, que tiene todo mal y que es fea'. Me llegaron propuestas en mi vida donde me pedían que coma mucho desaforadamente, o que querían que me muestre mal por ser gorda. La gordura no se tiene que llevar así tampoco, hay distintos tipos de casos", continuó.

Álvarez, junto a Mercedes Morán, Dolores Fonzi y Alejandra Flechner, lució un kimono con la inscripción "Las Malvinas son argentinas" y protagonizó uno de los momentos más emotivos del festival en la alfombra roja. La actriz comentó: "Se sintió bien que haya gente a la que le importe el país y sus políticas, y lo puedan mostrar, hablar y comunicar".

"Se trata de mostrar que, en este momento, tenemos que estar más unidos que nunca. Me parece muy bueno que haya voces como las de Dolores Fonzi y Mercedes Morán", concluyó Álvarez.