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Regreso a prisión de Christa Pike tras fallido intento de ejecución en EE.UU.

Debra K. Johnson, ya está en el Centro de Rehabilitación, donde permaneció alojada durante más de 30 años.

10/10/2026 | 16:04Redacción Cadena 3

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Christa Pike, condenada a muerte.

FOTO: Christa Pike, condenada a muerte.

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Buenos Aires, 10 octubre (NA) — La reclusa condenada a muerte Christa Pike fue dada de alta de un hospital estadounidense el sábado y enviada de regreso a prisión, informaron medios internacionales.

Pike sobrevivió días pasados a un fallido intento de ejecución en Tennessee y este sábado sus abogados ofrecieron información de su alta a medios internacionales.

Ahora la condenada se encuentra en el Centro de Rehabilitación Debra K. Johnson, donde permaneció alojada durante más de 30 años, reveló la agencia de Noticias Reuters.

Es asistida por los abogados Stephen Ferrell y Luke Ihnen de los Servicios de Defensoría Federal del Este de Tennessee.

También integran el equipo jurídico Randy Spivey y Kelly Gleason, de la Oficina del Defensor Post-Condena de Tennessee.

Lectura rápida

¿Quién es Christa Pike?
Es una reclusa condenada a muerte en EE.UU.

¿Qué ocurrió recientemente?
Pike fue dada de alta de un hospital tras un intento de ejecución fallido.

¿Dónde se encuentra actualmente?
Está en el Centro de Rehabilitación Debra K. Johnson.

¿Cuánto tiempo ha estado en prisión?
Permaneció más de 30 años en este centro.

¿Quiénes son sus abogados?
Sus defensores son Stephen Ferrell, Luke Ihnen, Randy Spivey y Kelly Gleason.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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