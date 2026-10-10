Regreso a prisión de Christa Pike tras fallido intento de ejecución en EE.UU.

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Buenos Aires, 10 octubre (NA) — La reclusa condenada a muerte Christa Pike fue dada de alta de un hospital estadounidense el sábado y enviada de regreso a prisión, informaron medios internacionales.

Pike sobrevivió días pasados a un fallido intento de ejecución en Tennessee y este sábado sus abogados ofrecieron información de su alta a medios internacionales.

Ahora la condenada se encuentra en el Centro de Rehabilitación Debra K. Johnson, donde permaneció alojada durante más de 30 años, reveló la agencia de Noticias Reuters.

Es asistida por los abogados Stephen Ferrell y Luke Ihnen de los Servicios de Defensoría Federal del Este de Tennessee.

También integran el equipo jurídico Randy Spivey y Kelly Gleason, de la Oficina del Defensor Post-Condena de Tennessee.