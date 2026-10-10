Reino Unido reafirma su apoyo a Zelenski tras las críticas de Trump sobre el liderazgo ucraniano

Buenos Aires, 10 de octubre (NA)- El primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, manifestó este sábado su "total solidaridad" con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, tras las recientes críticas del presidente estadounidense, Donald Trump, quien cuestionó la capacidad de Zelenski para alcanzar un acuerdo de paz con Rusia y sugirió un cambio de liderazgo en Kiev.

Según lo informado por Downing Street, Burnham mantuvo una conversación telefónica con Zelensky en la que reconoció que "las últimas 24 horas habían sido difíciles para Ucrania", reiterando el apoyo británico en el contexto de una nueva escalada de tensiones diplomáticas y militares relacionadas con el conflicto ruso-ucraniano.

Durante la charla, ambos líderes analizaron la situación de la guerra y coincidieron en la necesidad de mantener la presión sobre Moscú. Burnham reafirmó el compromiso de Londres de endurecer las sanciones contra Rusia y adoptar nuevas medidas para limitar la capacidad de la maquinaria bélica rusa, alineándose con las recientes sanciones impuestas por el gobierno británico contra intereses del Kremlin.

El comunicado oficial también indicó que ambos mandatarios acordaron realizar un encuentro presencial en los próximos días.

Las manifestaciones de apoyo británico se produjeron pocas horas después de que Trump criticara a Zelenski desde la base aérea de Andrews, en Maryland. El presidente estadounidense afirmó que es momento de que Ucrania tenga un nuevo presidente que pueda lograr un acuerdo con Moscú.

"Creo que ha llegado el momento de que Ucrania tenga un nuevo presidente. Sugiero que Ucrania tenga un nuevo líder que pueda llegar a un acuerdo. Zelenski, por algún motivo, nunca llega a acuerdos", expresó Trump ante los medios.

El mandatario estadounidense añadió que Zelenski podría haber terminado el conflicto en varias ocasiones y lo culpó por mantener una estrategia que, según él, complica las posibilidades de negociación.

Las críticas de Trump también incluyeron cuestionamientos a los ataques ucranianos contra instalaciones energéticas rusas. Trump aseguró que los bombardeos sobre refinerías impactan en los mercados internacionales de combustibles y afectan la economía global, especialmente en el suministro de gasóleo.

"Le hemos dicho a Zelenski que no ataque las refinerías porque eso supone un problema para el mundo. ¿Y qué hace? Va y ataca el combustible diésel. Más le vale que pare de una vez", advirtió.

Esta controversia se produjo después de que Trump anunciara un acuerdo con el presidente ruso, Vladimir Putin, para que Moscú suministre más de tres millones de toneladas de diésel a los mercados estadounidense e internacional, con entregas adicionales previstas en los próximos meses.

Zelenski rechazó públicamente este acuerdo, calificándolo de "injusto" e "impropio de un aliado". El presidente ucraniano argumentó que relajar las restricciones a las exportaciones de combustible ruso significa otorgar un beneficio económico al Kremlin en medio del conflicto.

"Es un regalo para Putin", afirmó Zelenski, quien advirtió que esta medida permitiría a Rusia obtener más recursos para sostener su esfuerzo bélico y prolongar el conflicto.

Paralelamente, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiga, defendió a Zelenski, destacando que el mandatario cuenta con un amplio respaldo interno. En un mensaje en la red social X, el canciller subrayó que la legitimidad política de Zelenski debe ser determinada exclusivamente por los ciudadanos ucranianos.

"Cuenta con el apoyo del pueblo ucraniano y ellos tienen el derecho a decidir", enfatizó Sybiga, quien consideró que las críticas externas son una señal de que Zelenski está actuando correctamente y merece seguir recibiendo apoyo internacional.

La controversia política se da en un contexto de una nueva ofensiva ucraniana contra infraestructura energética rusa. Durante la madrugada, drones ucranianos atacaron la terminal petrolera Yug Rusí, en la región de Rostov del Don, provocando un incendio y daños en un puente ferroviario cercano. Las autoridades locales reportaron al menos seis heridos.

Según el gobernador de la región, Yuri Slúsar, las defensas aéreas rusas interceptaron más de un centenar de drones durante la operación. También se informaron ataques contra dos embarcaciones en el mar de Azov, sin víctimas.

Estos hechos evidencian el creciente distanciamiento entre Washington y Kiev respecto a la estrategia para finalizar la guerra, mientras que el Reino Unido reafirma su apoyo político y diplomático al gobierno de Zelenski y mantiene su postura de respaldo a Ucrania frente a la invasión rusa.