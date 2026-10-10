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Tiroteo en Pensilvania: un brutal ataque provocó la muerte de nueve personas

Sucedió este viernes en la ciudad de Erie. Entre los fallecidos hay dos niños.

10/10/2026 | 17:29Redacción Cadena 3

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Tiroteo en Pensilvania: un brutal ataque provocó nueve muertes (Foto: The Washington Post/Archivo).

FOTO: Tiroteo en Pensilvania: un brutal ataque provocó nueve muertes (Foto: The Washington Post/Archivo).

Patrulla de Pensilvania, Estados Unidos (imagen de ilustración).

FOTO: Patrulla de Pensilvania, Estados Unidos (imagen de ilustración).

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Nueve personas, entre ellas dos niños, murieron en un tiroteo en Erie, Pensilvania, según informaron medios estadounidenses este sábado. 

La tragedia ocurrió el viernes por la noche, cuando la Policía recibió un aviso en la calle Perry, alertando sobre un hombre que disparaba un arma antes de ingresar a una vivienda.

Dos mujeres fueron encontradas sin vida en la calle, mientras que más cuerpos fueron hallados posteriormente en el interior de la residencia. Esta información fue confirmada por Erie News Now, que también reportó que el sospechoso fue encontrado muerto, con una herida de bala que parece haber sido autoinfligida.

Las autoridades de Erie comunicaron este sábado que las nueve muertes ocurrieron antes de la llegada de la Policía al lugar. Los agentes no escucharon disparos adicionales al arribar.

Aún no se han revelado las identidades de las víctimas ni se ha proporcionado un posible motivo detrás de este trágico suceso.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Erie, Pensilvania?
Un tiroteo dejó nueve muertos, incluidos dos niños.

¿Quiénes fueron las víctimas?
Las víctimas son nueve personas, entre ellas dos niños, pero no se han revelado sus identidades.

¿Cuándo sucedió el tiroteo?
El tiroteo ocurrió el viernes por la noche, 9 de octubre.

¿Dónde se produjo el ataque?
El incidente tuvo lugar en la calle Perry, en la ciudad de Erie, Pensilvania.

¿Cómo se desarrollaron los hechos?
La Policía llegó al lugar y encontró a las víctimas ya fallecidas; el sospechoso también fue hallado muerto.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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