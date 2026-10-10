Tiroteo en Pensilvania: un brutal ataque provocó la muerte de nueve personas

Nueve personas, entre ellas dos niños, murieron en un tiroteo en Erie, Pensilvania, según informaron medios estadounidenses este sábado.

La tragedia ocurrió el viernes por la noche, cuando la Policía recibió un aviso en la calle Perry, alertando sobre un hombre que disparaba un arma antes de ingresar a una vivienda.

Dos mujeres fueron encontradas sin vida en la calle, mientras que más cuerpos fueron hallados posteriormente en el interior de la residencia. Esta información fue confirmada por Erie News Now, que también reportó que el sospechoso fue encontrado muerto, con una herida de bala que parece haber sido autoinfligida.

Las autoridades de Erie comunicaron este sábado que las nueve muertes ocurrieron antes de la llegada de la Policía al lugar. Los agentes no escucharon disparos adicionales al arribar.

Aún no se han revelado las identidades de las víctimas ni se ha proporcionado un posible motivo detrás de este trágico suceso.