Detuvieron a una joven acusada de matar a su novio de una puñalada en Alta Gracia

FOTO: El joven asesinado junto a la detenida (Gentileza: Resumen de la Región)

Una joven de 26 años fue detenida este viernes por la tarde en Alta Gracia, acusada de haber matado de una puñalada a su novio, Ángel Parejas, de 32 años. La principal hipótesis es que el ataque ocurrió durante una discusión, aunque las circunstancias todavía están bajo investigación.

El hecho se registró en una vivienda de barrio 1º de Mayo, en el noreste de la ciudad. Según informó la Policía de Córdoba, un servicio de emergencias acudió al domicilio y constató el fallecimiento del hombre, que presentaba una herida cortante en el tórax.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, la pareja habría mantenido una discusión antes de que Parejas resultara herido. La información preliminar señala que murió como consecuencia de una lesión de arma blanca.

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FOTO: La zona en donde se registró la pelea y posterior ataque mortal (Gentileza: Resumen de la Región)

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Tras el episodio, los efectivos aprehendieron a la joven, quien quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Primer Turno de Alta Gracia, a cargo de Diego Fernández.

La fiscalía trabaja para reconstruir la secuencia del hecho y establecer las responsabilidades. Según la información conocida hasta el momento, no se registraban denuncias previas por episodios de violencia en la pareja.

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