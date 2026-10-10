Amor y guerra en Malvinas: "Puerto Stanley, 1982", la novela que recupera la mirada de los isleños

La guerra de Malvinas irrumpe en la vida de un adolescente y transforma sus vínculos familiares, sus amistades y el mundo que conoce. Ese es el punto de partida de "Puerto Stanley, 1982", la novela de amor y guerra de Nicolás Cassese que aborda el conflicto desde la perspectiva de los habitantes de las islas.

El periodista y escritor de La Nación explicó, en diálogo con Cadena 3, que la historia nació de sus viajes al archipiélago y de sus conversaciones con el pintor malvinense James Peck, en quien está inspirado el protagonista.

"Esta es una novela que recupera el punto de vista de los isleños", señaló Cassese, quien buscó explorar una experiencia que considera poco conocida en la Argentina: qué les ocurrió durante la guerra a quienes vivían allí.

La elección del título responde a esa perspectiva. Stanley es el nombre que utilizan los isleños para la ciudad que en la Argentina se denomina Puerto Argentino. El autor reconoció que sabía que podía generar controversia, pero sostuvo que también le permitía interrogar el conocimiento argentino sobre Malvinas.

Para Cassese, las islas ocupan un lugar central en la identidad nacional, junto con figuras como Diego Maradona y Lionel Messi, aunque esa presencia simbólica no siempre está acompañada por un conocimiento de su historia y de su población. "De Messi y Maradona sabemos todos. De Malvinas, la verdad es que en la Argentina hay bastante ignorancia", expresó.

El escritor recordó que Stanley también era una denominación utilizada en el país antes de la guerra y en las primeras crónicas periodísticas de abril de 1982. Según explicó, la dictadura cambió varias veces el nombre de la ciudad hasta adoptar Puerto Argentino.

Además, destacó que antes del conflicto existía una relación intensa entre las islas y el continente. Describió un circuito que vinculaba a Stanley con Ushuaia, Río Gallegos y Punta Arenas, en Chile, atravesado por la actividad ovina, las migraciones y los intercambios entre distintas comunidades.

/Inicio Código Embebido/

FOTO: Nicolás Cassese y su novela "Puerto Stanley, 1982".

/Fin Código Embebido/

Mencionó la presencia de británicos, escoceses, croatas y españoles en la Patagonia austral, el traslado de ovejas desde Malvinas hacia Santa Cruz y la llegada de pastores anglicanos desde las islas a Ushuaia. Recuperar esos vínculos históricos fue otro de los motivos detrás del título. "Me parecía que era una manera de recuperar nuestra rica historia patagónica en relación a ese pueblo", explicó.

Cassese contó que conoció a Peck durante su primer viaje a Malvinas, en 2000, y que después lo entrevistó en varias oportunidades. Su historia le permitió imaginar una novela coral sobre una comunidad cuya vida cotidiana queda alterada por la guerra.

En la trama, James vive en una localidad aislada, con una economía en decadencia. El conflicto trastoca todas sus relaciones: su madre mantiene un vínculo amoroso con un argentino que se rompe; su padre, un exjefe de la policía, debe escapar porque lo buscan las fuerzas argentinas; y uno de sus amigos se prepara para regresar a Inglaterra. "Esto es una guerra que aterriza en un lugar absolutamente aislado", describió el autor.

Cassese también recordó la relación compleja de Peck con la Argentina: tuvo dos hijos con una argentina, solicitó un documento argentino y posteriormente lo rompió, en un recorrido que el escritor definió como una relación intensa de idas y vueltas.

Desde sus primeras conversaciones con el pintor, le interesó trasladar esa experiencia a la ficción. Su intención fue contar cómo atravesó el conflicto alguien que habitaba las islas, una perspectiva que, según señaló, tiene menos presencia en los relatos argentinos sobre la guerra.

La publicación, explicó, fue el resultado de un proyecto de muchos años. El manuscrito ya estaba entregado cuando se decidió lanzar el libro después del Mundial, en agosto. Sin embargo, la renovada presencia de Malvinas en la conversación pública le dio una repercusión que no había previsto.

En ese sentido, recordó el cruce de la selección argentina con Inglaterra, los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez y la aparición de la bandera vinculada con la causa malvinense. Luego, las referencias de Donald Trump y Javier Milei ampliaron el debate. Según contó, también recibió consultas de medios como El País y la BBC sobre la relación de los argentinos con las islas.

Cassese consideró que Malvinas es una presencia constante en la identidad nacional, aunque atraviesa momentos de mayor y menor intensidad y cambia de significado con el tiempo. "Malvinas me parece un gran lugar para explicar muchas cosas de la argentinidad", sostuvo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Como ejemplo de esas transformaciones, mencionó la mirada crítica sobre la guerra que presentó la película "Iluminados por el fuego", dirigida por Tristán Bauer, y la contrastó con lo que hoy interpreta como una reivindicación de tono más nacionalista.

El escritor dijo que valora el orgullo argentino, pero cuestionó que ciertas formas de reivindicación del conflicto dejen poco espacio para discutirlo. A su entender, hablar de la "gesta" de Malvinas requiere matices y no debería impedir una mirada crítica sobre la guerra.

También observó un resurgimiento nacionalista entre los jóvenes y lo relacionó con un fenómeno más amplio, presente en otros países. En su interpretación, Malvinas forma parte de esa simbología, junto con Maradona y Messi, a la que llamó la "triple M" de la argentinidad reciente.

Cassese recordó, además, el silencio que sufrieron los veteranos después de la guerra y destacó otra etapa de la posguerra: el trabajo para identificar a los soldados enterrados sin nombre en el cementerio de Darwin.

Mencionó especialmente al coronel británico Geoffrey Cardozo, al excombatiente argentino Julio Aro y al Comité Internacional de la Cruz Roja. El proyecto humanitario permitió identificar restos de soldados sepultados en tumbas con la inscripción "Soldado argentino solo conocido por Dios".

Para el autor, ese proceso representó un acercamiento basado en la empatía, la memoria y la hermandad. Lo contrapuso con el tono que percibe en el debate actual, al que calificó como más belicoso, y consideró que el gobierno de Milei busca capitalizar ese clima.

En su análisis de la relación con las islas, distinguió dos estrategias históricas argentinas: la construcción de vínculos y la presión. Para explicar esa diferencia recurrió a la imagen de "la zanahoria y el garrote".

Ubicó en la primera los intercambios, las comunicaciones y los servicios que la Argentina brindaba a los habitantes de Malvinas antes de 1982. Recordó, por ejemplo, que Peck viajaba a Comodoro Rivadavia para recibir atención odontológica. La guerra, sostuvo, interrumpió ese acercamiento y fue la expresión más clara de la segunda estrategia.

Cassese argumentó que, desde la perspectiva de los isleños, los momentos de mayor dureza argentina podían favorecer la continuidad de la situación existente, al congelar las posibilidades de negociación. En cambio, el acercamiento generaba un escenario diferente para la diplomacia británica.

Respecto del contexto internacional, consideró que los dichos de Trump, su afinidad con Milei y los intereses estratégicos en el Atlántico Sur podrían modificar ese equilibrio. Planteó, como hipótesis, que una presión argentina acompañada por Washington tendría un peso distinto al de las tensiones anteriores.

No obstante, advirtió que todavía debe verse si un eventual cambio en la posición estadounidense se sostendría más allá de Trump. "Las tormentas en el Atlántico Sur, sabés cómo arrancan, pero no se sabe cómo terminan", expresó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Carolina Amoroso.