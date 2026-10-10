Uruguay cambia convenio con Cuba y pagará directamente a médicos de la isla

Buenos Aires, 10 de octubre (NA) — El gobierno de la República Oriental del Uruguay ha modificado su política respecto a los médicos enviados desde Cuba, en medio de acusaciones hacia La Habana por su uso como herramienta diplomática y su explotación para generar ingresos, de acuerdo a un informe de un medio internacional.

Montevideo ha decidido pagar directamente a los profesionales cubanos en lugar de enviar los fondos a las autoridades de la isla, según una investigación publicada por el sitio RFI.

Unos 20 oftalmólogos de Cuba están trabajando en el país vecino gracias a un convenio bilateral que Uruguay ha ajustado en lo que respecta a las remuneraciones, como informó el canciller Mario Lubetkin.

La principal fuente de ingreso de divisas del gobierno cubano

El envío de brigadas médicas al exterior representa la principal fuente de ingreso de divisas del gobierno cubano, alcanzando los 7.000 millones de dólares en 2025, según cifras oficiales.

El sitio de la radio francesa entrevistó a Leidys Aguilera, diputada uruguaya de origen cubano que lucha por los derechos de estos profesionales y que llegó a Uruguay hace más de una década como parte de una de estas brigadas médicas.

“Yo fui una de las víctimas de este tipo de convenios. Yo me vine en mis inicios a trabajar a Uruguay formando parte de la Brigada Médica Cubana”, comentó la ingeniera especializada en electromedicina.

Aguilera explicó: “Las grandes dificultades que vivimos nosotros son la retención de los documentos de los profesionales que van a cumplir estas misiones”.

“Nosotros no tenemos derechos laborales ni derechos sindicales. Nos retienen los documentos durante las misiones. Yo realmente nunca supe cuánto pagaba Uruguay por nosotros ni cuánto se cobraba por cada una de estas misiones”, agregó.

La diputada sostuvo que “hay personal que se encarga de” seguirlos “a todos, de seguir cada uno de los pasos de quienes trabajan para luego reportarlo a Cuba”.

El Gobierno de Estados Unidos considera esta práctica como “tráfico de seres humanos” y ha presionado a países como Guatemala, Guyana, Honduras y Jamaica para que rechacen estas ofertas de Cuba.

Leidys Aguilera, quien fue expulsada de la brigada después de un año y medio en Uruguay al ser considerada una amenaza para el régimen, no negó la influencia de Washington en esta decisión.

La diputada solicitó al Gobierno uruguayo que garantice los derechos de los profesionales médicos cubanos en su país.

“El gobierno actual de Uruguay está respondiendo a las presiones de los Estados Unidos, pero esta situación lleva casi 20 años. La Brigada Médica Cubana existe desde noviembre de 2007. Una de las declaraciones del canciller uruguayo Mario Lubetkin indica que van a regularizar esta situación, pero que no se hacen responsables si Cuba quiere quitarles una parte de ese dinero a los médicos cubanos”, concluyó.