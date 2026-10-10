FOTO: Día Mundial de la Salud Mental: el desafío de cuidar el bienestar en el trabajo

Buenos Aires, 10 de octubre (NA) -- El desgaste profesional, la hiperconectividad y la dificultad para desconectar al finalizar la jornada se han convertido en situaciones cada vez más comunes. Cuando las demandas laborales invaden la vida personal, el cerebro permanece en un estado de alerta constante, lo que interfiere en los procesos biológicos de recuperación psíquica y afecta directamente el bienestar emocional.

En el contexto del Día Mundial de la Salud Mental, dos especialistas han destacado la importancia de actuar a tiempo y eliminar prejuicios. En un entorno donde se prioriza el rendimiento y la eficiencia, es esencial fomentar espacios laborales que promuevan la contención y el cuidado de la salud mental para evitar que el desgaste se convierta en un problema crónico y convertir la prevención en un compromiso diario.

En este sentido, tratar la salud mental en el ámbito laboral implica reconocer este espacio como clave para la prevención, la detección temprana y la promoción de hábitos saludables.

"Fomentar la salud mental requiere establecer vínculos que ofrezcan contención, crear espacios seguros y brindar momentos de reflexión para conectar con el presente. Estos son pilares para construir un bienestar psíquico auténtico y sostenible en el ámbito profesional", afirmó Verónica Lapelle, directora de la Licenciatura en Psicología de la Universidad Hospital Italiano.

Señales de alerta: cuándo la respuesta al estrés deja de ser adaptativa

Bajo la errónea creencia de una disponibilidad permanente, el cerebro percibe una amenaza constante que impide una desconexión real. Cuando la respuesta al estrés se prolonga, deja de ser un mecanismo adaptativo y puede dar lugar a síntomas físicos y emocionales evidentes. Según Fátima Barragán, coordinadora de la Licenciatura mencionada, entre las principales señales de alerta se encuentran:

Alteraciones somáticas y biológicas: insomnio persistente, cefaleas tensionales o problemas gastrointestinales.

Distanciamiento afectivo y despersonalización: apatía e indiferencia en las relaciones interpersonales, junto con una pérdida progresiva del sentido de propósito.

Anhedonia y labilidad emocional: dificultad para disfrutar de actividades recreativas, aplanamiento afectivo o episodios de llanto sin razón aparente.

Es fundamental aprender a distinguir entre la fatiga común y el agotamiento patológico. Mientras que el cansancio habitual es reversible y se alivia con el descanso, el agotamiento patológico es persistente, donde la persona se siente exhausta incluso al comenzar la jornada y pierde su capacidad funcional habitual.

Reconocer el momento adecuado para buscar ayuda especializada es crucial. "El cuerpo necesita señales claras que permitan procesar la finalización de las demandas diarias y facilitar la recuperación psíquica. Sentirse desbordado no indica falta de voluntad; cuando el sufrimiento afecta la funcionalidad cotidiana, el desempeño o la salud física, es un indicativo claro de que se debe buscar apoyo profesional", concluyeron las expertas.

Agencia NA