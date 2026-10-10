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Anticipan lloviznas durante el sábado y cielo nublado hacia la noche

La humedad llegó al 95% durante las primeras horas y el viento sopla del sur a 15 km/h. Para el domingo se prevé una máxima de 19°C y el martes comenzará un leve ascenso térmico.

10/10/2026 | 08:15Redacción Cadena 3 Rosario

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Intensas lluvias en Rosario.

FOTO: Intensas lluvias en Rosario.

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Rosario amaneció este sábado con 11,6°C, cielo cubierto y neblina, según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La humedad alcanza el 95%, la presión es de 1019,6 hectopascales y el viento sopla del sur a 15 km/h, con una visibilidad de 9 kilómetros.

Para hoy se espera una temperatura mínima de 11°C y una máxima de 18°C. Durante la mañana y la tarde podrían registrarse lloviznas, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%. Hacia la noche, el cielo estará mayormente nublado y la posibilidad de lluvias bajará a un rango de entre el 0% y el 10%.

El domingo tendrá temperaturas de entre 10°C y 19°C, mientras que el lunes se esperan valores similares, con una máxima de 18°C. Desde el martes comenzará un leve ascenso térmico, con 20°C de máxima, y el miércoles y jueves se esperan jornadas con temperaturas que podrían llegar a los 21°C.

Lectura rápida

1. ¿Cuál fue la temperatura de Rosario este sábado?

La temperatura de Rosario este sábado fue de 11,6°C.

2. ¿Qué pronóstico de lluvia hay para hoy?

Se espera una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40% durante la mañana y la tarde.

3. ¿Qué temperaturas se esperan para el domingo?

Para el domingo se esperan temperaturas de entre 10°C y 19°C.

4. ¿Cómo será el clima el lunes?

El lunes se esperan valores similares al domingo, con una máxima de 18°C.

5. ¿Cuándo comenzará el ascenso térmico?

El ascenso térmico comenzará el martes, con una máxima de 20°C.

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