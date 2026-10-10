Anticipan lloviznas durante el sábado y cielo nublado hacia la noche

Rosario amaneció este sábado con 11,6°C, cielo cubierto y neblina, según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La humedad alcanza el 95%, la presión es de 1019,6 hectopascales y el viento sopla del sur a 15 km/h, con una visibilidad de 9 kilómetros.

Para hoy se espera una temperatura mínima de 11°C y una máxima de 18°C. Durante la mañana y la tarde podrían registrarse lloviznas, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%. Hacia la noche, el cielo estará mayormente nublado y la posibilidad de lluvias bajará a un rango de entre el 0% y el 10%.

El domingo tendrá temperaturas de entre 10°C y 19°C, mientras que el lunes se esperan valores similares, con una máxima de 18°C. Desde el martes comenzará un leve ascenso térmico, con 20°C de máxima, y el miércoles y jueves se esperan jornadas con temperaturas que podrían llegar a los 21°C.