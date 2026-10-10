Cloudflare adquiere Deno para potenciar su modelo de programación Workers

Cloudflare confirmó el pasado viernes la adquisición de Deno, la startup que desarrolló el runtime de programación que lleva su nombre. Esta compra tiene como objetivo optimizar el modelo de programación Workers de la compañía, permitiendo a los usuarios construir y ejecutar software en la red de Cloudflare.

Según Kenton Varda, ingeniero principal de Cloudflare Workers, esta adquisición permitirá mejorar la plataforma y ofrecer más funcionalidades a los clientes. Varda mencionó que la reciente implementación de celld, un servicio de código abierto de Deno, ha sido muy bien recibida por el equipo de Cloudflare. Afirmó que, a diferencia de lo que se podría pensar, la compañía no busca crear un "lock-in" para los usuarios, sino que considera que ser de código abierto y ofrecer alternativas es una estrategia de negocio favorable.

Por su parte, Ryan Dahl, cofundador de Deno y creador de Node.js, expresó que su equipo se une a Cloudflare con la intención de convertir el modelo de programación Workers en una forma común de construir servidores.

Los términos financieros de la adquisición no fueron revelados. Deno había recaudado un total de 26 millones de dólares en financiamiento, incluyendo una ronda de serie A liderada por Sequoia.