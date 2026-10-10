Fórmula 1: Una falla dejó a Colapinto sin el Sprint de Singapur que ganó Verstappen

Max Verstappen de Red Bull Racing ganó el F1 Sprint de Singapur en el callejero Circuito Internacional Marina Bay -4.927 mts.- que comenzó demorado por la lluvia y se desarrolló -en gran parte- con pista húmeda. Sus escoltas fueron los hombres de Ferrari, Lewis Hamilton y Charles Leclerc. Franco Colapinto de Alpine abandonó en la vuelta 3.

El argentino movió bien en el dificultoso 'spray' de la partida y había emparejado a su compañero Pierre Gasly. Pero levantó para no forzar una maniobra peligrosa con él y perdió dos posiciones con Oliver Bearman y Nico Hulkenberg. Las deserciones de George Russell -despistado solo en punta, con golpe al muro en el ingreso a la recta principal- y de Isack Hadjar, lo devolvieron su 11ª posición original, pero girando con el AS generado por el inglés su coche se quedó repentinamente sin potencia, hasta detenerse solo en la pista. No hubo nada que pudiera hacer y Franco lamentó no haber podido aprovechar la carrera para seguir probando su A526 con vistas a la clasificación.

Adelante, la carrera se reinicio cuatro vueltas más tarde y Verstappen condujo desde la punta con firmeza, seguido por Hamilton, Leclerc, Piastri, Norris, Antonelli, Lawson, Bearman, que desplazó a Gasly, Hulkenberg y Ocon.

Además de que el secado de la pista comenzó a poner en problemas a los pilotos para mantener con vida los neumáticos intermedios que se degradaban profusamente, la carrera tuvo una incidencia importante sobre el final. Cuando los McLaren con mejor ritmo se acercaron a Leclerc, pero Piastri no resolvía. Así, Norris vio la oportunidad y se tiró a superar a su compañero en un viraje cerrado, pero el australiano no cedió y se produjo el toque que lo dejó fuera de carrera y retrocedió al ingles al P8.

El final fue con Verstappen, Hamilton, Leclerc, Antonelli, Lawson, Bearman, Hulkenberg y Norris -debe aguardar la investigación de los comisarios-, como los ocho mejores y con puntos. Y más atrás completaron: Gasly, Ocon, Alonso, Sainz y Lindblad -investigado por una maniobra de retome de pista tras un trompo-. Fueron 9 -entre ellos, Colapinto- los coches que no terminaron la carrera.

En el Campeonato de Pilotos, las posiciones después de F1 Sprint de Singapur son las siguientes: Antonelli 325, Russell 236, Hamilton 221, Leclerc 197, Verstappen 196, Norris 189, Piastri 128, Hadjar 96, Lawson 69, Gasly 41, Lindblad 38, Colapinto 27, Bearman 23 y Bortoleto 10.

En el certamen de Constructores: Mercedes 556, Ferrari 405, McLaren 316, Red Bull 298, Racing Bulls 90, Alpine 68 y Haas 27.

Lo que sigue, será la clasificación a las 10:00 hora argentina.

Cadena 3 Motor, con datos y fotografías de formula1.com