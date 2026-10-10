Argentina presenta un innovador tratamiento oral para la depresión mayor con efectos rápidos

Buenos Aires, 10 de octubre (NA) -- La depresión es un trastorno del estado anímico que impacta negativamente en la vida cotidiana, caracterizándose por sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración. El trastorno depresivo mayor puede manifestarse con síntomas como tristeza persistente o falta de interés en actividades durante un mínimo de dos semanas, y puede incluir alteraciones del sueño, falta de energía y, en casos extremos, pensamientos suicidas.

Este trastorno afecta a las mujeres casi el doble que a los hombres, según un estudio de 2017 en la revista científica Psychological Bulletin, que analizó datos de más de 90 países. Esta mayor prevalencia femenina también se reflejó en los ensayos clínicos del nuevo tratamiento, donde las mujeres representaron entre el 58% y el 72% de los participantes.

"La depresión no se manifiesta de la misma manera en todas las personas, y la respuesta al tratamiento también puede variar. Por eso, la elección de la estrategia terapéutica debe ser individualizada y acompañada por un profesional de la salud, con un seguimiento integral que contemple tanto la evolución de los síntomas como la recuperación de la vida cotidiana", expresó la Dra. Elsa Costanzo, jefa del Servicio de Psiquiatría de Fleni (M.N. 105.493) durante un encuentro de prensa al que asistió la Agencia Noticias Argentinas.

En este contexto, Gador ha lanzado un tratamiento único en el país para el Trastorno de Depresión Mayor, que podría reducir los síntomas depresivos desde la primera semana de uso, según los estudios clínicos realizados. Esta mejora temprana lo distingue de los antidepresivos tradicionales, que suelen requerir varias semanas para mostrar efectos terapéuticos. Con esta incorporación, el laboratorio amplía su portafolio de medicamentos y reafirma su compromiso con el tratamiento de esta enfermedad.

Los antidepresivos tradicionales actúan principalmente sobre neurotransmisores como la serotonina, noradrenalina y dopamina. El nuevo tratamiento oral, en cambio, incorpora una acción sobre el sistema glutamatérgico y combina dos principios activos con mecanismos complementarios.

Esto ofrece un enfoque multimodal, con un inicio de acción más rápido y efectos sostenidos, constituyendo una alternativa innovadora para la depresión. Además, no provoca aumento de peso y tiene una baja incidencia de efectos secundarios comunes en los antidepresivos tradicionales.

A pesar de las opciones disponibles, lograr la remisión sigue siendo un desafío. El estudio clínico más grande sobre tratamientos para la depresión, conocido como STAR*D, reveló que solo un tercio de los pacientes logra dejar de tener síntomas en el primer intento, y quienes no responden deben cambiar de tratamiento, aunque muchos fracasan en ese segundo intento.

"Este tratamiento incorpora una alternativa diferente y abre una nueva perspectiva para el abordaje de la depresión. Su mecanismo de acción amplía las alternativas terapéuticas para aquellos que no han respondido adecuadamente a otros tratamientos o que, por su situación clínica, podrían beneficiarse de una mejoría más temprana", comentó el Dr. Tomás Maresca.

Maresca, médico psiquiatra y presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatría Biológica (M.N.106.834), añadió: "Los estudios clínicos muestran una reducción de los síntomas desde las primeras semanas, un aspecto especialmente relevante en una enfermedad que puede afectar significativamente la vida cotidiana".

La eficacia del tratamiento fue evaluada en dos estudios clínicos, mostrando resultados superiores a los tratamientos de comparación. En GEMINI, el estudio más grande realizado, el 39,5% de los pacientes alcanzó la remisión de los síntomas depresivos a las seis semanas, frente al 17,3% del grupo placebo. Las diferencias comenzaron a observarse desde la primera semana de tratamiento.

El estudio ASCEND comparó la combinación terapéutica con el bupropión administrado solo. A las seis semanas, el 46,5% de los pacientes tratados con la combinación alcanzó la remisión, en contraste con el 16,2% del grupo tratado solo con bupropión. Estos resultados demuestran que la combinación es más eficaz que uno de sus componentes administrado como monoterapia, y las diferencias significativas se observaron desde la segunda semana de tratamiento.

Además, un panel de diez especialistas en salud mental y atención primaria de Estados Unidos analizó la evidencia científica y su experiencia clínica para formular recomendaciones sobre el inicio de este tratamiento en adultos con depresión mayor.

Según las conclusiones publicadas en 2026 en la revista científica Current Medical Research and Opinion, los expertos coincidieron en recomendarlo como tratamiento de primera línea para la depresión mayor, incluso en presencia de síntomas de ansiedad, así como para pacientes que no habían recibido antidepresivos previamente, aquellos que no habían respondido adecuadamente a tratamientos anteriores o que habían experimentado efectos adversos difíciles de tolerar.

Agencia NA