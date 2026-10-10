El Festival Borges se prepara para celebrar 40 años de legado con figuras destacadas

Buenos Aires, 10 octubre (NA) – A 40 años de la muerte de Jorge Luis Borges, la sexta edición del Festival Borges reunirá a escritores, artistas e investigadores argentinos e internacionales en una programación de seis días que incluirá charlas, debates, música y recorridos por Buenos Aires, con la participación de figuras como Siri Hustvedt, Mauricio Kartun, Sylvia Iparraguirre y Luisa Valenzuela.

El encuentro se desarrollará del lunes 26 al sábado 31 de octubre, con actividades presenciales y virtuales de acceso libre y gratuito, aunque con inscripción previa a través de la página oficial del festival.

Organizado por la editora y gestora cultural Marisol Alonso y la escritora Vivian Dragna, el ciclo propone nuevas aproximaciones a la obra del autor de Ficciones y El Aleph, a partir de sus vínculos con otras disciplinas y de las influencias literarias que atravesaron su producción.

El programa incluirá seis charlas presenciales en el auditorio de la Alianza Francesa, ubicado en avenida Córdoba 946, y cuatro encuentros virtuales que se transmitirán por YouTube.

Entre los invitados internacionales sobresalen la novelista estadounidense Siri Hustvedt, la escritora mexicana Carmen Boullosa, el ensayista Oswaldo Zavala y el académico español Vicente Cervera Salinas.

La programación presencial contará con Sylvia Iparraguirre, Luisa Valenzuela, Juan Sasturain, Daniel Guebel, Juan Mattio, Ricardo Romero y Matilde Sánchez, entre otros autores e investigadores.

Los debates abordarán el humor y el género fantástico en Borges, su amistad con Adolfo Bioy Casares, las influencias de Joyce y Thomas Browne, sus vínculos con Irlanda y La Odisea, y las relaciones entre su universo literario y el cine de Christopher Nolan.

Por su parte, Experiencia Borges ofrecerá una entrevista a Mauricio Kartun, una caminata por escenarios porteños vinculados con el escritor, espectáculos de tango y poesía musical, y una presentación de El libro absoluto, creación del artista Joaquín Fargas inspirada en La biblioteca de Babel y El libro de arena.

"Esta sexta edición coincide con los 40 años de la muerte de Borges, una fecha que invita a recordarlo con la misma vitalidad, curiosidad y vigencia que habitan en cada una de sus páginas", señalaron las organizadoras.