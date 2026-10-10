El Festival Borges se prepara para celebrar 40 años de legado con figuras destacadas
Del 26 al 31 de octubre, la sexta edición reunirá a escritores y artistas nacionales e internacionales con charlas, música y actividades gratuitas.
FOTO: Siri Hustvedt y Mauricio Kartun, nombres fuertes del Festival Borges.
Buenos Aires, 10 octubre (NA) – A 40 años de la muerte de Jorge Luis Borges, la sexta edición del Festival Borges reunirá a escritores, artistas e investigadores argentinos e internacionales en una programación de seis días que incluirá charlas, debates, música y recorridos por Buenos Aires, con la participación de figuras como Siri Hustvedt, Mauricio Kartun, Sylvia Iparraguirre y Luisa Valenzuela.
El encuentro se desarrollará del lunes 26 al sábado 31 de octubre, con actividades presenciales y virtuales de acceso libre y gratuito, aunque con inscripción previa a través de la página oficial del festival.
Organizado por la editora y gestora cultural Marisol Alonso y la escritora Vivian Dragna, el ciclo propone nuevas aproximaciones a la obra del autor de Ficciones y El Aleph, a partir de sus vínculos con otras disciplinas y de las influencias literarias que atravesaron su producción.
El programa incluirá seis charlas presenciales en el auditorio de la Alianza Francesa, ubicado en avenida Córdoba 946, y cuatro encuentros virtuales que se transmitirán por YouTube.
Entre los invitados internacionales sobresalen la novelista estadounidense Siri Hustvedt, la escritora mexicana Carmen Boullosa, el ensayista Oswaldo Zavala y el académico español Vicente Cervera Salinas.
La programación presencial contará con Sylvia Iparraguirre, Luisa Valenzuela, Juan Sasturain, Daniel Guebel, Juan Mattio, Ricardo Romero y Matilde Sánchez, entre otros autores e investigadores.
Los debates abordarán el humor y el género fantástico en Borges, su amistad con Adolfo Bioy Casares, las influencias de Joyce y Thomas Browne, sus vínculos con Irlanda y La Odisea, y las relaciones entre su universo literario y el cine de Christopher Nolan.
Por su parte, Experiencia Borges ofrecerá una entrevista a Mauricio Kartun, una caminata por escenarios porteños vinculados con el escritor, espectáculos de tango y poesía musical, y una presentación de El libro absoluto, creación del artista Joaquín Fargas inspirada en La biblioteca de Babel y El libro de arena.
"Esta sexta edición coincide con los 40 años de la muerte de Borges, una fecha que invita a recordarlo con la misma vitalidad, curiosidad y vigencia que habitan en cada una de sus páginas", señalaron las organizadoras.
Lectura rápida
¿Qué es el Festival Borges?
Es un evento que reúne a escritores y artistas en homenaje a Jorge Luis Borges, con charlas y actividades culturales.
¿Cuándo se llevará a cabo?
Del 26 al 31 de octubre de 2026.
¿Quiénes son algunos de los participantes?
Participarán figuras como Siri Hustvedt, Mauricio Kartun, Sylvia Iparraguirre y Luisa Valenzuela.
¿Dónde se realizarán las actividades?
Las actividades se desarrollarán en el auditorio de la Alianza Francesa y en formato virtual.
¿Cuál es el enfoque del festival?
El festival busca explorar las influencias y vínculos de Borges con otras disciplinas y autores.
[Fuente: Noticias Argentinas]