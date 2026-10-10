En vivo

La Previa

Raúl Monti

Argentina

En vivo

La Previa

Raúl Monti

Rosario

En vivo

La Última Jugada

Ctral. Córdoba vs. Estudiantes

La Plata

En vivo

Los 40 de la Heat

Mauri Palacios

En vivo

Fiesta Popular

Ulises Llanos

En vivo

Bonus track

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Cultura

El Festival Borges se prepara para celebrar 40 años de legado con figuras destacadas

Del 26 al 31 de octubre, la sexta edición reunirá a escritores y artistas nacionales e internacionales con charlas, música y actividades gratuitas.

10/10/2026 | 14:39Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Siri Hustvedt y Mauricio Kartun, nombres fuertes del Festival Borges.

FOTO: Siri Hustvedt y Mauricio Kartun, nombres fuertes del Festival Borges.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 10 octubre (NA) – A 40 años de la muerte de Jorge Luis Borges, la sexta edición del Festival Borges reunirá a escritores, artistas e investigadores argentinos e internacionales en una programación de seis días que incluirá charlas, debates, música y recorridos por Buenos Aires, con la participación de figuras como Siri Hustvedt, Mauricio Kartun, Sylvia Iparraguirre y Luisa Valenzuela.

El encuentro se desarrollará del lunes 26 al sábado 31 de octubre, con actividades presenciales y virtuales de acceso libre y gratuito, aunque con inscripción previa a través de la página oficial del festival.

Organizado por la editora y gestora cultural Marisol Alonso y la escritora Vivian Dragna, el ciclo propone nuevas aproximaciones a la obra del autor de Ficciones y El Aleph, a partir de sus vínculos con otras disciplinas y de las influencias literarias que atravesaron su producción.

El programa incluirá seis charlas presenciales en el auditorio de la Alianza Francesa, ubicado en avenida Córdoba 946, y cuatro encuentros virtuales que se transmitirán por YouTube.

Entre los invitados internacionales sobresalen la novelista estadounidense Siri Hustvedt, la escritora mexicana Carmen Boullosa, el ensayista Oswaldo Zavala y el académico español Vicente Cervera Salinas.

La programación presencial contará con Sylvia Iparraguirre, Luisa Valenzuela, Juan Sasturain, Daniel Guebel, Juan Mattio, Ricardo Romero y Matilde Sánchez, entre otros autores e investigadores.

Los debates abordarán el humor y el género fantástico en Borges, su amistad con Adolfo Bioy Casares, las influencias de Joyce y Thomas Browne, sus vínculos con Irlanda y La Odisea, y las relaciones entre su universo literario y el cine de Christopher Nolan.

Por su parte, Experiencia Borges ofrecerá una entrevista a Mauricio Kartun, una caminata por escenarios porteños vinculados con el escritor, espectáculos de tango y poesía musical, y una presentación de El libro absoluto, creación del artista Joaquín Fargas inspirada en La biblioteca de Babel y El libro de arena.

"Esta sexta edición coincide con los 40 años de la muerte de Borges, una fecha que invita a recordarlo con la misma vitalidad, curiosidad y vigencia que habitan en cada una de sus páginas", señalaron las organizadoras.

Lectura rápida

¿Qué es el Festival Borges?
Es un evento que reúne a escritores y artistas en homenaje a Jorge Luis Borges, con charlas y actividades culturales.

¿Cuándo se llevará a cabo?
Del 26 al 31 de octubre de 2026.

¿Quiénes son algunos de los participantes?
Participarán figuras como Siri Hustvedt, Mauricio Kartun, Sylvia Iparraguirre y Luisa Valenzuela.

¿Dónde se realizarán las actividades?
Las actividades se desarrollarán en el auditorio de la Alianza Francesa y en formato virtual.

¿Cuál es el enfoque del festival?
El festival busca explorar las influencias y vínculos de Borges con otras disciplinas y autores.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Cultura

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf