Trump critica a Navi Pillay y se autoproclama merecedor del Nobel de la Paz

Buenos Aires, 10 de octubre (NA)-- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, expresó su desacuerdo con la elección de la jueza sudafricana Navanethem "Navi" Pillay como ganadora del Premio Nobel de la Paz, argumentando que él debería haber sido el condecorado por su papel en la prevención de conflictos a nivel mundial. En un mensaje publicado en sus redes sociales, Trump detalló las razones por las cuales considera que su trabajo en la paz merece reconocimiento.

En su mensaje, Trump manifestó su desconocimiento sobre Pillay, afirmando: "No sé nada sobre esta mujer, ¡y tampoco nadie más!". Criticó la decisión del Comité del Nobel y sugirió que el premio había sido otorgado a alguien de quien, a su juicio, nadie había oído hablar, enfatizando que odiaba a Israel. El mandatario destacó que el Nobel fue entregado a una "persona liberal" que trabaja en las Naciones Unidas.

El exmandatario también se atribuyó la resolución de ocho conflictos bélicos y mencionó que está "a punto de resolver" dos más: el de Irán y el de Rusia-Ucrania. En su opinión, las cartas de agradecimiento que recibió de líderes de diversos países, como Pakistán e India, deberían haber sido consideradas por el Comité Noruego del Nobel.

Entre los conflictos que mencionó, están los de Camboya y Tailandia, Kosovo y Serbia, y República Democrática del Congo y Ruanda. Según Trump, su intervención en esos conflictos le habría valido múltiples premios Nobel, no solo uno. También destacó su esfuerzo por evitar que Irán obtuviera armas nucleares, lo que, según él, salvó vidas en todo Oriente Medio.

En un tono desafiante, Trump citó a María Corina Machado, una dirigente opositora de Venezuela, quien en 2025 afirmó que él merecía el Nobel de la Paz más que cualquier otro laureado. El exmandatario se mostró de acuerdo con esta afirmación y reiteró que su historial de PAZ es inigualable.

Además, se atribuyó la liberación de rehenes de Hamás, la captura de Nicolás Maduro, y su mediación para evitar guerras entre Corea del Sur y Corea del Norte. También mencionó que logró que los países de la OTAN aumentaran su gasto en defensa del 2% al 5% del Producto Interno Bruto (PIB).

Al finalizar su mensaje, Trump criticó a Noruega, país donde se otorga el Nobel, calificando la decisión como "una mancha imborrable" que afectará la reputación del país nórdico. Afirmó que el Premio Nobel de la Paz ha perdido su credibilidad debido a la influencia de ideólogos radicales que, según él, están en contra de la democracia.