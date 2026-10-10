En vivo

La Previa

Raúl Monti

Argentina

En vivo

La Previa

Raúl Monti

Rosario

En vivo

La Última Jugada

Ctral. Córdoba vs. Estudiantes

La Plata

En vivo

Los 40 de la Heat

Mauri Palacios

En vivo

Fiesta Popular

Ulises Llanos

En vivo

Bonus track

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Trump critica a Navi Pillay y se autoproclama merecedor del Nobel de la Paz

El presidente estadounidense enumeró sus logros en un posteo y descalificó a la jueza sudafricana, afirmando que él merecía el premio por su papel en la paz mundial.

10/10/2026 | 15:28Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Donald Trump.

FOTO: Donald Trump.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 10 de octubre (NA)-- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, expresó su desacuerdo con la elección de la jueza sudafricana Navanethem "Navi" Pillay como ganadora del Premio Nobel de la Paz, argumentando que él debería haber sido el condecorado por su papel en la prevención de conflictos a nivel mundial. En un mensaje publicado en sus redes sociales, Trump detalló las razones por las cuales considera que su trabajo en la paz merece reconocimiento.

En su mensaje, Trump manifestó su desconocimiento sobre Pillay, afirmando: "No sé nada sobre esta mujer, ¡y tampoco nadie más!". Criticó la decisión del Comité del Nobel y sugirió que el premio había sido otorgado a alguien de quien, a su juicio, nadie había oído hablar, enfatizando que odiaba a Israel. El mandatario destacó que el Nobel fue entregado a una "persona liberal" que trabaja en las Naciones Unidas.

El exmandatario también se atribuyó la resolución de ocho conflictos bélicos y mencionó que está "a punto de resolver" dos más: el de Irán y el de Rusia-Ucrania. En su opinión, las cartas de agradecimiento que recibió de líderes de diversos países, como Pakistán e India, deberían haber sido consideradas por el Comité Noruego del Nobel.

Entre los conflictos que mencionó, están los de Camboya y Tailandia, Kosovo y Serbia, y República Democrática del Congo y Ruanda. Según Trump, su intervención en esos conflictos le habría valido múltiples premios Nobel, no solo uno. También destacó su esfuerzo por evitar que Irán obtuviera armas nucleares, lo que, según él, salvó vidas en todo Oriente Medio.

En un tono desafiante, Trump citó a María Corina Machado, una dirigente opositora de Venezuela, quien en 2025 afirmó que él merecía el Nobel de la Paz más que cualquier otro laureado. El exmandatario se mostró de acuerdo con esta afirmación y reiteró que su historial de PAZ es inigualable.

Además, se atribuyó la liberación de rehenes de Hamás, la captura de Nicolás Maduro, y su mediación para evitar guerras entre Corea del Sur y Corea del Norte. También mencionó que logró que los países de la OTAN aumentaran su gasto en defensa del 2% al 5% del Producto Interno Bruto (PIB).

Al finalizar su mensaje, Trump criticó a Noruega, país donde se otorga el Nobel, calificando la decisión como "una mancha imborrable" que afectará la reputación del país nórdico. Afirmó que el Premio Nobel de la Paz ha perdido su credibilidad debido a la influencia de ideólogos radicales que, según él, están en contra de la democracia.

Lectura rápida

¿Qué declaró Trump sobre Navi Pillay?
Trump criticó a Pillay, afirmando que no la conoce y que ella odia a Israel.

¿Por qué Trump cree que merece el Nobel de la Paz?
Se atribuye la prevención de ocho guerras y el mantenimiento de la paz en varios conflictos internacionales.

¿Qué conflictos mencionó Trump?
Trump mencionó conflictos en Camboya, Tailandia, Kosovo, Serbia, y más.

¿Qué dijo sobre Irán?
Afirma haber evitado que Irán obtuviera armas nucleares, salvando vidas en Oriente Medio.

¿Cuál fue su crítica hacia Noruega?
Calificó la decisión del Nobel como una mancha imborrable para Noruega.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf