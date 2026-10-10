Pablo Quirno busca el regreso de la Fórmula 1 a Argentina desde Singapur

FOTO: Quirno manifestó su deseo de que la F1 regrese a la Argentina.

Buenos Aires, 10 de octubre (NA) -- El canciller argentino, Pablo Quirno, se reunió con funcionarios del Gobierno de Singapur durante su visita al Gran Premio de la Fórmula 1, donde expresó su anhelo de que la competencia más importante del automovilismo regrese a Argentina tras 28 años de ausencia.

La última edición de esta competencia en el país se llevó a cabo en el Autódromo de Buenos Aires el 12 de abril de 1998, cuando el piloto alemán Michael Schumacher, representando a Ferrari, se alzó con la victoria.

"Gracias a la invitación del Ministro de Comercio, Grace Fu, y el Ministro de Energía, Tan See Leng, del Gobierno de Singapur a su Gran Premio de Fórmula 1, me encontré con Stefano Domenicali, Presidente y CEO de Fórmula 1", compartió Quirno en su publicación.

Asimismo, el canciller destacó: "Le transmití la aspiración de la Argentina de volver a ser sede de un Gran Premio de Fórmula 1. Nuestro país tiene una rica historia en el automovilismo y una pasión que nos distingue".

Finalmente, Quirno concluyó: "Esta tradición y el interés internacional que hoy genera la Argentina merecen un evento de gran proyección".

¿Cómo están las gestiones de Argentina para traer de nuevo la Fórmula 1?

El Gobierno argentino está realizando esfuerzos para que la Fórmula 1 retorne al país tras casi 30 años de ausencia. Se han iniciado reuniones diplomáticas y la remodelación del Autódromo Juan y Óscar Galvéz.

La intención es adecuar la pista a los altos estándares establecidos por la Federación Internacional del Automóvil (FIA), entidad responsable de aprobar el circuito e incorporarlo oficialmente en el calendario.

Para el próximo año, la única posibilidad de que la Fórmula 1 regrese a Argentina dependería de la cancelación de otras sedes. Esto se debe a que el calendario oficial del 2027 ya fue presentado y aprobado.

Por otro lado, de cara a 2028, sí existen posibilidades de que la FIA apruebe el Autódromo de Buenos Aires y lo incorpore como Gran Premio para dicha temporada.