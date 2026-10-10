Investigadores analizan cinco compuestos naturales en células cancerosas y uno destaca por su eficacia

Un reciente estudio realizado por investigadores de la Universidad Médica de Wroclaw analizó cinco compuestos naturales, entre ellos la curcumina y la berberina, para evaluar sus efectos sobre células cancerosas y células musculares sanas. Todos los compuestos interrumpieron la producción de energía en las células cancerosas, llevando a muchas de ellas a un estado no divisorio, siendo la curcumina la que mostró el efecto más potente.

La investigación reveló que la curcumina, además de ser efectiva, presentó un perfil de seguridad relativamente favorable, mientras que otros compuestos demostraron ser más tóxicos. Los científicos se centraron en el estudio del camino de señalización NF-κB, que regula la inflamación, el metabolismo, la supervivencia celular y el envejecimiento celular. Según la profesora Julita Kulbacka, del Departamento de Biología Molecular y Celular, "NF-κB actúa como un interruptor central que integra las señales de estrés celular y determina si una célula activa vías inflamatorias, lucha por sobrevivir o cambia su metabolismo".

Los investigadores examinaron cómo los cinco compuestos —curcumina, berberina, biochanina A, cucurbitacina E y CAPE (éster fenetílico del ácido cafeico)— afectaron a células de fibrosarcoma y células musculares sanas. El estudio encontró que los compuestos interferían con la función mitocondrial, dificultando la generación de energía. En las células de fibrosarcoma, los niveles de ATP cayeron entre un 83% y un 92%, mientras que las células musculares sanas experimentaron disminuciones de aproximadamente un 23% a un 73%. Esta diferencia sugiere que las células cancerosas son particularmente vulnerables cuando se interrumpe su metabolismo energético.

Además, los compuestos alteraron la mitofagia, el proceso mediante el cual las células eliminan mitocondrias dañadas. La profesora Kulbacka destacó que "berberina, cucurbitacina E y CAPE mejoraron la mitofagia dependiente de PINK1/PARKIN en células de fibrosarcoma, indicando una respuesta no protectora, sino un mecanismo adaptativo abrumado que conduce a la senescencia y muerte celular".

Todos los compuestos inducían signos de senescencia celular en las células de fibrosarcoma. La curcumina fue la más efectiva, aumentando la proporción de células cancerosas senescentes del 16.5% a más del 75%. Cada uno de los otros compuestos también superó el 66%. Las células musculares sanas, en general, respondieron menos intensamente, lo que indica que los compuestos mostraron cierto grado de selectividad hacia las células cancerosas.

Las pruebas de viabilidad celular revelaron que la curcumina y CAPE fueron los más selectivos contra las células de fibrosarcoma. La curcumina destacó por combinar una fuerte actividad anticancerosa y la inducción de senescencia celular con un perfil de seguridad relativamente favorable. "Nuestros hallazgos muestran que estos compuestos naturales pueden imponer una carga metabólica mayor a las células cancerosas que a las sanas", enfatizó la profesora Kulbacka.

Si bien la curcumina y la berberina fueron bien toleradas, los investigadores advirtieron que los efectos de la berberina sobre las mitocondrias en células musculares sanas aún deben estudiarse en mayor profundidad. Para evaluar la seguridad más allá de las células aisladas, los científicos también probaron los compuestos en larvas de polilla de la cera (Galleria mellonella). Los resultados mostraron que la curcumina y la berberina fueron las mejor toleradas, mientras que CAPE y cucurbitacina E estaban asociadas con una mayor mortalidad, y la biochanina A resultó ser el más tóxico de los cinco compuestos.

Los hallazgos subrayan un aspecto crucial en el desarrollo de medicamentos: un compuesto puede ser altamente activo contra células cancerosas y aún así ser un mal candidato si causa demasiado daño en otras partes del organismo. Sin embargo, los investigadores advierten que estos compuestos aún no son tratamientos para el cáncer. Las pruebas se realizaron en líneas celulares de animales y en un modelo de toxicidad relativamente simple. La profesora Kulbacka concluyó: "El siguiente paso es evaluar estos compuestos en modelos in vivo más avanzados y comprender mejor sus mecanismos de acción, dosis óptimas y métodos de entrega".