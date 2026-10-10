Octubre trae un cielo nocturno lleno de sorpresas cósmicas para los observadores

Octubre de 2026 presentó un asombroso espectáculo de eventos celestiales, incluyendo la desaparición de Júpiter, lluvias de meteoros y una brillante Luna llena justo a tiempo para Halloween. A medida que los días de otoño se acortan y la oscuridad llega más temprano, el cielo nocturno ofrece más oportunidades para presenciar impresionantes fenómenos astronómicos.

La NASA destacó cuatro eventos que merecen ser observados este mes, que van desde Júpiter deslizándose detrás de la Luna hasta las estrellas fugaces producidas por los restos del cometa Halley. Con las frescas noches de otoño y un poco de suerte, los observadores del cielo pueden disfrutar de varios de estos espectáculos sin necesidad de equipo especial.

Júpiter desaparece detrás de la Luna el 6 de octubre

Antes del amanecer del martes 6 de octubre, los observadores en partes de América del Norte tuvieron la oportunidad de presenciar un inusual acto de desaparición celestial. Júpiter, el planeta más grande de nuestro sistema solar, se ocultó detrás de la delgada "crescent" de la Luna y permaneció oculto durante aproximadamente una hora antes de volver a ser visible.

Este fenómeno es conocido como occultación lunar. Ocurre cuando la Luna se mueve directamente entre la Tierra y un objeto más distante, bloqueando temporalmente nuestra vista. A pesar de su nombre misterioso, la ocultación simplemente se refiere a un objeto celeste que oculta a otro.

El evento fue visible a simple vista, aunque los binoculares ofrecieron una visión más detallada. Los observadores que utilizaron equipos ópticos también pudieron ver algunas de las lunas de Júpiter desaparecer detrás del borde lunar y reaparecer.

Las oportunidades de observación dependieron de la ubicación, siendo la ocultación visible en partes del este y centro de América del Norte. El momento varió geográficamente, con el evento ocurriendo durante las primeras horas de la mañana, alrededor de las 4 a.m. EDT en algunas localidades.

El pico de la lluvia de meteoros Dracónidas el 8 y 9 de octubre

La próxima atracción celestial llegó la noche del jueves 8 de octubre, cuando la lluvia de meteoros Dracónidas alcanzó su pico. Las condiciones de visualización fueron favorables a partir de las 9 p.m. EDT, y el espectáculo continuó hasta las primeras horas del viernes 9 de octubre.

A diferencia de muchas lluvias de meteoros que se observan mejor después de la medianoche, las Dracónidas ofrecieron una oportunidad conveniente para ver estrellas fugaces poco después del anochecer. Esto las hizo particularmente atractivas para los observadores casuales que preferían no permanecer despiertos hasta el amanecer.

Las condiciones fueron especialmente prometedoras este año debido a que la Luna se acercaba a su fase nueva. Con poca luz lunar para iluminar el cielo, incluso los meteoros relativamente tenues deberían ser más fáciles de detectar.

La lluvia lleva su nombre de Draco, una constelación que representa a un dragón. Aunque el nombre puede sonar como algo sacado de una historia de terror de Halloween, en realidad se refiere a la constelación de donde parecen originarse los meteoros.

Las Dracónidas suelen ser un espectáculo modesto, produciendo típicamente solo un puñado de meteoros visibles por hora. Para tener la mejor oportunidad de verlos, se recomendó dirigirse a un lugar alejado de las luces brillantes de la ciudad, permitir que los ojos se ajusten a la oscuridad y escanear el cielo abierto en busca de breves destellos de luz.

La lluvia de meteoros Oriónidas trae restos del cometa Halley

Otra oportunidad para observar estrellas fugaces llegó el 21 de octubre, cuando la lluvia de meteoros Oriónidas alcanzó su pico anual.

Estos meteoros tienen un origen fascinante. Son pequeños fragmentos de material dejados por el cometa Halley durante sus viajes a través del sistema solar. Cuando la Tierra atraviesa este rastro de antiguos restos de cometas, las partículas ingresan a nuestra atmósfera a velocidades tremendas, creando brillantes estelas de luz al quemarse.

Para los observadores en áreas suburbanas con algo de iluminación artificial, la NASA estimó que aproximadamente de 3 a 6 meteoros podrían ser visibles cada hora. Las personas que miraban desde lugares más oscuros podrían ver un poco más.

Las Oriónidas reciben su nombre de Orión, la famosa constelación de cazador, porque sus meteoros parecen irradiar desde esa región del cielo. Orión también alberga a Betelgeuse, una enorme estrella supergigante roja reconocible por su apariencia rojiza (pero no se debe mencionar ese nombre tres veces seguidas).

Sin embargo, había un posible obstáculo para la exhibición de este año. La Luna estaría en su fase gibosa creciente, lo que significa que más de la mitad de su superficie visible estaría iluminada. Su brillo podría dificultar la observación de algunos de los meteoros más tenues.

Por fortuna, las condiciones de visualización deberían mejorar después de que la Luna se pusiera alrededor de las 3 a.m. hora local. Para entonces, Orión también estaría más alto en el cielo, creando una mejor oportunidad para captar meteoros durante las horas previas al amanecer.

La Luna de Cazador de octubre ilumina el cielo de Halloween

El último gran evento celestial de octubre es la Luna de Cazador, que alcanzó su fase llena el 26 de octubre en Tiempo Universal. Para los observadores en gran parte de América del Norte, la Luna aparecerá llena la noche del domingo 25 de octubre.

El nombre Luna de Cazador proviene de tradiciones asociadas con la temporada de otoño. A medida que se cosechaban los cultivos, los campos se volvían más abiertos y las horas de luz diurna se acortaban, los cazadores podían aprovechar la brillante luz de la luna para localizar y seguir a los animales después del atardecer.

La Luna seguirá siendo una característica prominente del cielo nocturno en los días posteriores a su fase llena. A medida que se acerca Halloween, irá transicionando gradualmente hacia una Luna gibosa menguante, con su porción iluminada disminuyendo lentamente cada noche.

Su resplandor persistente proporcionará un telón de fondo adecuado para las últimas noches de octubre, poniendo un cierre memorable a este mes lleno de trucos y sorpresas cósmicas de la NASA.