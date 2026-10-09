Defensa y Justicia triunfó ante Unión y se posiciona segundo en su grupo

Buenos Aires, 9 octubre (NA) -- Defensa y Justicia reafirmó su gran momento al vencer como visitante a Unión de Santa Fe por 2-0 en un encuentro correspondiente a la decimosegunda fecha del Torneo Clausura de fútbol, disputado esta noche. Esta victoria le permite al equipo seguir en zona de clasificación.

Los goles que sellaron el triunfo del equipo de Florencio Varela fueron anotados por Juan Gutiérrez y César Pérez, a los 43 y 45 minutos del primer tiempo, respectivamente.

Con este resultado, Defensa quedó como escolta de Instituto de Córdoba en la Zona A, asegurando prácticamente su lugar en los playoffs, mientras que Unión cayó al décimo puesto, quedando fuera de los ocho mejores por el momento.

El conjunto visitante tomó algunas precauciones, pero supo golpear en el final de la primera parte, logrando una ventaja que administró con tranquilidad ante un rival desorientado. Primero, Gutiérrez definió con calidad desde el borde del área grande para abrir el marcador, y enseguida Pérez aprovechó una desatención de la defensa local para aumentar la cuenta con un remate cruzado.

En la segunda mitad, Defensa se replegó y cedió terreno y posesión a su rival, que parecía entregado y enfrentaba la impaciencia de su público. A pesar de que el visitante se quedó con un hombre menos por la expulsión de Santiago Sosa Yung, nada cambió en el desarrollo del juego.

En la próxima jornada, Defensa recibirá a Instituto en Varela, mientras que Unión visitará a Deportivo Riestra.