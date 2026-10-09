Defensa y Justicia triunfó ante Unión y se posiciona segundo en su grupo
Con goles de Juan Gutiérrez y César Pérez, el equipo de Florencio Varela se afianza en la clasificación del Torneo Clausura.
FOTO: Defensa venció a Unión sin contratiempos.
Buenos Aires, 9 octubre (NA) -- Defensa y Justicia reafirmó su gran momento al vencer como visitante a Unión de Santa Fe por 2-0 en un encuentro correspondiente a la decimosegunda fecha del Torneo Clausura de fútbol, disputado esta noche. Esta victoria le permite al equipo seguir en zona de clasificación.
Los goles que sellaron el triunfo del equipo de Florencio Varela fueron anotados por Juan Gutiérrez y César Pérez, a los 43 y 45 minutos del primer tiempo, respectivamente.
Con este resultado, Defensa quedó como escolta de Instituto de Córdoba en la Zona A, asegurando prácticamente su lugar en los playoffs, mientras que Unión cayó al décimo puesto, quedando fuera de los ocho mejores por el momento.
El conjunto visitante tomó algunas precauciones, pero supo golpear en el final de la primera parte, logrando una ventaja que administró con tranquilidad ante un rival desorientado. Primero, Gutiérrez definió con calidad desde el borde del área grande para abrir el marcador, y enseguida Pérez aprovechó una desatención de la defensa local para aumentar la cuenta con un remate cruzado.
En la segunda mitad, Defensa se replegó y cedió terreno y posesión a su rival, que parecía entregado y enfrentaba la impaciencia de su público. A pesar de que el visitante se quedó con un hombre menos por la expulsión de Santiago Sosa Yung, nada cambió en el desarrollo del juego.
En la próxima jornada, Defensa recibirá a Instituto en Varela, mientras que Unión visitará a Deportivo Riestra.
Lectura rápida
¿Qué equipo ganó el partido?
Defensa y Justicia venció a Unión de Santa Fe por 2-0.
¿Quiénes anotaron los goles?
Los goles fueron marcados por Juan Gutiérrez y César Pérez.
¿Cuándo se jugó el partido?
El partido se disputó el 9 de octubre de 2026.
¿Dónde se llevó a cabo el encuentro?
El encuentro se jugó en Santa Fe.
¿Cuál es la posición de Defensa tras el partido?
Defensa y Justicia se posiciona segundo en la Zona A del Torneo Clausura.
[Fuente: Noticias Argentinas]