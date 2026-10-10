Salta reforzará la seguridad en sus corredores turísticos y gastronómicos

Salta reforzará los controles de seguridad en sus corredores turísticos y gastronómicos para mejorar el servicio y brindar mayor comodidad a los visitantes, según anunció a Cadena 3 el presidente de la Cámara Hotelera, Gastronómica y Afines, Mariano García Cainzo.

“Queremos reforzar la seguridad en los corredores gastronómicos y turísticos para tener un mejor servicio, que la gente se sienta más cómoda”, expresó.

El dirigente sostuvo que Salta es un destino seguro y explicó que buscan fortalecer los controles ante el movimiento turístico actual y las expectativas de mayor afluencia.

“La verdad es que este mes viene muy bien”, afirmó. Además, destacó el aporte de los congresos y del turismo de reuniones, que generan un movimiento importante para el sector.

Informe de Elisa Zamora.