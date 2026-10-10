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Salta reforzará la seguridad en sus corredores turísticos y gastronómicos

El presidente de la Cámara Hotelera, Gastronómica y Afines, Mariano García Cainzo, destacó el buen movimiento del sector durante este mes y señaló que los congresos y el turismo de reuniones generan una actividad importante.

10/10/2026 | 10:28Redacción Cadena 3

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Salta refuerza la seguridad turística

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Salta reforzará los controles de seguridad en sus corredores turísticos y gastronómicos para mejorar el servicio y brindar mayor comodidad a los visitantes, según anunció a Cadena 3 el presidente de la Cámara Hotelera, Gastronómica y Afines, Mariano García Cainzo.

“Queremos reforzar la seguridad en los corredores gastronómicos y turísticos para tener un mejor servicio, que la gente se sienta más cómoda”, expresó.

El dirigente sostuvo que Salta es un destino seguro y explicó que buscan fortalecer los controles ante el movimiento turístico actual y las expectativas de mayor afluencia.

“La verdad es que este mes viene muy bien”, afirmó. Además, destacó el aporte de los congresos y del turismo de reuniones, que generan un movimiento importante para el sector.

Informe de Elisa Zamora.

Lectura rápida

¿Quién anunció el refuerzo de seguridad en Salta?
El presidente de la Cámara Hotelera y Gastronómica de Salta, Mariano García Caínzo.

¿Qué se busca con el refuerzo de seguridad?
Incrementar la confianza de los visitantes y mejorar el servicio.

¿Cómo es la situación actual de la seguridad en Salta?
Salta ya es conocida por su seguridad, pero se busca reforzarla.

¿Qué tipo de turismo está aumentando en Salta?
Se menciona un aumento notable en el turismo, especialmente en Congreso y turismo de reuniones.

¿Qué impacto tiene el turismo en Salta este mes?
Este mes se destaca un buen movimiento turístico en la región.

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