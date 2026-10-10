Hotesur y Los Sauces: Casación definirá si Cristina Kirchner enfrenta uno o dos juicios

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La Cámara de Casación deberá decidir si Cristina Fernández de Kirchner afrontará uno o dos juicios por presunto lavado de dinero en las causas Hotesur y Los Sauces, tras doce años de recorrido judicial.

Para el próximo 15 de octubre está fijada una audiencia que será clave para definir cómo se organizarán los debates orales que deberá enfrentar la expresidenta.

La Fiscalía y la Unidad de Información Financiera (UIF) advierten que separar los juicios podría fragmentar el análisis de las maniobras investigadas, que consideran conectadas.

Informe de Mauricio Conti