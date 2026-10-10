Hotesur y Los Sauces: Casación definirá si Cristina Kirchner enfrenta uno o dos juicios
Una audiencia está fijada para el 15 de octubre. La Fiscalía y la UIF advierten que separar los debates podría fragmentar el análisis de las maniobras investigadas.
10/10/2026 | 10:09Redacción Cadena 3
FOTO: La expresidenta Cristina Kirchner.
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Panorama Federal
La Cámara de Casación deberá decidir si Cristina Fernández de Kirchner afrontará uno o dos juicios por presunto lavado de dinero en las causas Hotesur y Los Sauces, tras doce años de recorrido judicial.
Para el próximo 15 de octubre está fijada una audiencia que será clave para definir cómo se organizarán los debates orales que deberá enfrentar la expresidenta.
La Fiscalía y la Unidad de Información Financiera (UIF) advierten que separar los juicios podría fragmentar el análisis de las maniobras investigadas, que consideran conectadas.
Informe de Mauricio Conti
Lectura rápida
¿Qué decidirá la Corte? La Corte decidirá si Cristina Fernández de Kirchner enfrenta uno o dos juicios por lavado de dinero.
¿Cuándo se espera la decisión? La decisión se espera para una audiencia fijada el 15 de octubre.
¿Cuánto tiempo lleva el caso? El caso cumple 12 años en un laberinto judicial.
¿Quiénes advierten sobre el caso? La Fiscalía y la Unidad de Información Financiera (UIF) han hecho advertencias sobre el caso.
¿Por qué es importante la resolución de la Corte? La resolución será fundamental para definir el esquema del tercer proceso oral que deberá afrontar Cristina Fernández de Kirchner.