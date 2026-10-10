FOTO: Madrugada de accidentes en Buenos Aires: un auto terminó en un ex banco y otros siniestros viales

Buenos Aires, 10 de octubre (NA) -- Un auto chocó contra la edificación de un ex banco y terminó en el interior del inmueble en el cruce de las avenidas Scalabrini Ortiz y Santa Fe, en el barrio porteño de Palermo, durante la madrugada de este sábado, en una serie de siniestros viales registrados en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

Entre los accidentes, dos autos chocaron contra un guardarraíl y una pared; mientras que un auto y una moto impactaron y dos conductores fueron trasladados a hospitales y otros lesionados asistidos en el lugar.

El conductor del vehículo que impactó contra el ex banco logró bajar por sus propios medios y, según el reporte del SAME al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el SAME anuló la atención prevista para el lugar. El auto quedó dentro del edificio tras el choque.

Otro de los siniestros ocurrió a las 5.40 en la avenida Medrano y Juan Domingo Perón, donde colisionaron un Fiat Cronos y una camioneta Renault Duster. Uno de los vehículos presentó un foco de incendio, por lo que trabajaron Bomberos y efectivos de la Policía Comunal 5.

El SAME asistió a los conductores y trasladó a un hombre de 29 años, con politraumatismos, al Hospital Durand. A las 6, el incidente fue dado por finalizado, aunque los vehículos permanecían en el lugar para las pericias viales de la Policía Científica.

A las 3.30, un automóvil chocó contra un guardarraíl sobre la avenida Cantilo, en sentido hacia el Riachuelo, a la altura de la bajada de Tránsito Pesado. El SAME asistió a tres ocupantes: dos hombres de 20 y 21 años y una mujer de 21, quienes sufrieron lesiones leves y no necesitaron ser trasladados a un hospital.

Los tres permanecieron demorados en el lugar y, a las 5.50, las pericias quedaron a cargo de la Policía Comunal 13.

En tanto, a las 3.40, otro auto impactó contra la pared de una edificación en Constitución al 1770, entre Solís y Entre Ríos. El conductor, de 45 años, fue asistido por el SAME por lesiones leves y no requirió traslado.

El hombre quedó demorado en el lugar para la realización de estudios toxicológicos, mientras que efectivos de la Policía Comunal 1 Sur realizaron las pericias científicas.

Por otro lado, un Honda Civic blanco chocó contra una moto en la intersección de la avenida del Libertador y Dorrego, y el conductor del automóvil no se detuvo. El motociclista, de 31 años, sufrió un traumatismo de tobillo y fue asistido sin necesidad de traslado.

A las 5.45, personal de la Policía Científica trabajaba en el lugar, bajo la intervención de la Policía Comunal 14.

Por último, en Godoy Cruz y Gorriti, un auto chocó contra otro vehículo que estaba estacionado. Como consecuencia del impacto, un hombre de 27 años fue trasladado al Hospital Pirovano.